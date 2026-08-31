Is de batterij van jouw Apple Watch versleten? Gaat de Apple Watch nog maar kort mee op een batterijlading? Dan is het tijd om de accu te laten vervangen. Alles wat je hierover moet weten lees je in deze tip!

Is de batterij van je Apple Watch zo slecht geworden dat hij niet meer de hele dag meegaat, dan is het tijd om eens aan vervanging te denken. Het vervangen van de accu in de Apple Watch kost rond de honderd euro. Of dat de moeite is, is een persoonlijke afweging.

Apple Watch-batterij vervangen: dit zijn de kosten

Als je de batterij van de Apple Watch door Apple of een erkende servicepartner wil laten vervangen, moet je rekening houden met onderstaande kosten.

Kosten Apple Watch-batterij vervangen bij Apple

Model Kosten batterijvervanging Apple Watch Ultra (alle modellen) €109,- Apple Watch Series 6 t/m 11 €109,- Apple Watch SE (alle modellen) €109,- Prijspeil: 27 mei 2026, meer info hier.

Wanneer heeft Apple Watch-batterij vervangen zin?

Het laten vervangen van de Apple Watch-batterij heeft niet altijd zin. Wil je je huidige Apple Watch nog een paar jaar zorgeloos gebruiken? Dan is het vervangen van de batterij een goede beslissing. Je kunt dan weer een paar jaar vooruit, terwijl overstappen naar een nieuwe Apple Watch vaak veel duurder is.

Ga je de Apple Watch binnenkort inruilen door een nieuw exemplaar, of gaat het om een erg oude Apple Watch die geen updates meer krijgt? Dan is het vaak niet de moeite om de batterij te vervangen.

Je kunt op basis van de batterijconditie van de Apple Watch controleren of de batterij erg is versleten. Dit doe je door in de Instellingen-app op de Apple Watch te kijken bij Batterij > Batterijconditie > Maximumcapaciteit. Is dit lager dan 80%, dan zou je de batterij kunnen vervangen.

Vereiste batterijcapaciteit: 79% of lager

Hou er rekening mee dat je de batterij van je Apple Watch alleen bij Apple kan laten vervangen als de conditie onder de 80% zit (dus 79% of lager). Dit geldt voor zowel onder garantie als tegen betaling. Dat komt omdat Apple bij de Apple Watch niet daadwerkelijk de batterij vervangt. Je krijgt namelijk een vervangend exemplaar van hetzelfde model, met een gloednieuwe batterij. Om te voorkomen dat mensen hier misbruik van maken en voor relatief weinig geld hun Apple Watch willen vervangen, geldt dus als regel dat de accu een capaciteit van 79% of lager moet hebben. Hoe je dat checkt, lees je in ons artikel over de batterijconditie van Apple Watch.

Bekijk ook Apple Watch batterijconditie bekijken: hoe versleten is jouw batterij? De batterij van de Apple Watch gaat een hele dag mee. Maar soms gaat de levensduur van de accu achteruit en moet je steeds vaker opladen. Aan de hand van de Batterijconditie kun je zien of er sprake is van slijtage.

We vinden dat het vervangen van de Apple Watch-accu eigenlijk alleen nog zin heeft bij een Apple Watch Series 9 of nieuwer. Oudere modellen krijgen geen watchOS-update meer en bovendien mis je daar enkele functies die de afgelopen jaren toegevoegd zijn. We vinden daarom dat het bij dergelijke oudere modellen verstandiger is om een nieuwe Apple Watch te kopen. Je krijgt dan niet alleen een nieuwe batterij (die in nieuwstaat ook nog eens langer mee gaat dan de batterij van je oorspronkelijke Apple Watch in nieuwstaat), maar ook nog nieuwe functies en nog jarenlange software-updates.

Zelf de Apple Watch-batterij vervangen, kan dat?

Je zou kunnen overwegen om de batterij zelf te vervangen om daarmee geld te besparen. Lukt het om een originele batterij op de kop te tikken en ben je handig met reparaties van iPhones en andere Apple-producten, dan zou je de gok kunnen nemen. Ben je minder handig, dan is zelf doen niet aan te raden. Apple biedt zelf ook geen reparatiehandleidingen aan voor de Apple Watch, zoals ze wel doen voor iPhone, iPad en MacBook.

Apple Watch-batterij onder garantie vervangen

Heb je je Apple Watch nog niet zo lang geleden gekocht en is de maximale batterijcapaciteit onder de 80% gekomen? Dan is er sprake van ongebruikelijke slijtage en heb je recht op vervanging. Mensen die AppleCare+ hebben kunnen ook buiten de garantie de Apple Watch-batterij laten vervangen, op het moment dat ze nog steeds dekking hebben. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de maximumcapaciteit 79% of minder is. Dit geldt ook als je er zelf voor wil betalen.

Heb je last van een Apple Watch-batterij die snel leeg gaat en is het niet haalbaar om te laten vervangen? Dan hebben we een reeks tips hoe je toch het maximale uit je Apple Watch kunt halen.