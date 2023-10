Is de batterij van jouw Apple Watch versleten? Gaat de Apple Watch nog maar kort mee op een batterijlading? Dan is het tijd om de accu te laten vervangen. Alles wat je hierover moet weten lees je in deze tip!

Is de batterij van je Apple Watch zo slecht geworden dat hij niet meer de hele dag meegaat, dan is het tijd om eens aan vervanging te denken. Het vervangen van de accu in de Apple Watch kost rond de honderd euro. Of dat de moeite is, is een persoonlijke afweging.

Apple Watch-batterij vervangen: dit zijn de kosten

Als je de batterij van de Apple Watch door Apple of een erkende servicepartner wil laten vervangen, moet je rekening houden met deze kosten:

Wanneer heeft Apple Watch-batterij vervangen zin?

Het laten vervangen van de Apple Watch-batterij heeft niet altijd zin. Wil je je huidige Apple Watch nog een paar jaar zorgeloos gebruiken? Dan is het vervangen van de batterij een goede beslissing. Je kunt dan weer een paar jaar vooruit, terwijl overstappen naar een nieuwe Apple Watch vaak veel duurder is.

Ga je de Apple Watch binnenkort inruilen door een nieuw exemplaar, of gaat het om een erg oude Apple Watch die geen updates meer krijgt? Dan loont het vaak niet de moeite om de batterij te vervangen.

Je kunt op basis van de batterijconditie van de Apple Watch controleren of de batterij erg is versleten. Dit doe je door in de Instellingen-app op de Apple Watch te kijken bij Batterij > Batterijconditie > Maximumcapaciteit. Is dit lager dan 80%, dan zou je de batterij kunnen vervangen.

Zelf de Apple Watch-batterij vervangen, kan dat?

Je zou kunnen overwegen om de batterij zelf te vervangen om daarmee geld te besparen. Lukt het om een originele batterij op de kop te tikken en ben je handig met reparaties van iPhones en andere Apple-producten, dan zou je de gok kunnen nemen. Ben je minder handig, dan is zelf doen niet aan te raden.

Apple Watch-batterij onder garantie vervangen

Heb je je Apple Watch nog niet zo lang geleden gekocht en is de maximale batterijcapaciteit onder de 80% gekomen? Dan is er sprake van ongebruikelijke slijtage en heb je recht op vervanging. Mensen die AppleCare+ hebben kunnen ook buiten de garantie de Apple Watch-batterij laten vervangen, op het moment dat ze nog steeds dekking hebben. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de maximumcapaciteit 80% of minder is. Dit geldt ook als je er zelf voor wil betalen.

Heb je last van een Apple Watch-batterij die snel leeg gaat en is het niet haalbaar om te laten vervangen? Dan hebben we een reeks tips hoe je toch het maximale uit je Apple Watch kunt halen.