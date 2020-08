Notities synchroniseren tussen iPhone, iPad en Mac

Notities kun je synchroniseren tussen iPhone, iPad en Mac. Maar het werkt ook met andere diensten zoals Gmail en Exchange. In deze tip leggen we uit hoe het synchroniseren van notities werkt.

Notities sychroniseren tussen iOS en macOS

Ben je een fanatieke gebruiker van de Notities-app voor iPhone en iPad, dan wil je ook dat dezelfde notities op de Mac te vinden zijn. Dat kan, want via iCloud en andere online diensten kun je alle notities, schetsen, lijstjes en dergelijke synchroniseren. Op elk apparaat vind je de notities terug en je kunt ze ook meteen bewerken, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Hier lees je hoe dat werkt.

Waarom notities synchroniseren?

Je zit iets te drinken en krijgt opeens een geweldig idee. Je noteert het op je iPhone in de Notities-app, maar als je later thuis achter de computer zit wil je de notitie nog wat verder uitwerken. Alleen is de notitie nergens te vinden. Geen punt: als je het synchroniseren van notities inschakelt kun je ze op al je apparaten bewerken.

Om te beginnen is het handig om te kijken waar je notities zijn opgeslagen. Dat kunnen drie plekken zijn:

Lokaal op je iPhone of iPad

In iCloud

In een online mailaccount dat wordt gesychroniseerd met je iPhone

Al deze drie opties zijn geschikt. Een mailaccount lijkt misschien een vreemde plek om notities op te slaan, maar veel e-maildiensten zoals Gmail en Exchange synchroniseren meer dan alleen e-mail. Ze kunnen ook notities, contactgegevens en afspraken synchroniseren met je iPhone.

Hoe weet je nu waar je notities worden opgeslagen? Simpel:

Open de Notities-app op je iPhone. Tik steeds op het gele linkje in de linker bovenhoek, tot je niet verder kunt. Je bent nu op het scherm Mappen. Onder dit kopje zie je een lijst van alle notities en waar ze zijn opgeslagen.

In het voorbeeld hierboven zijn er twee notities die zijn opgeslagen op iCloud. Soms krijg je meerdere locaties te zien. Ook kan het zijn dat er meerdere lokale mappen aanwezig zijn, maar het koptekstje maakt dan duidelijk waar ze staan: iCloud, lokaal of op een andere plek. Staan de notities op iCloud dan kun je verder lezen bij het onderdeel over iCloud. Staan je notities bij Gmail, dan volg je de instructies over het synchroniseren van notities zonder iCloud.

Notities synchroniseren via iCloud

Gebruik van iCloud is het meest handig, omdat dan ook de opmaak van notities bewaard blijft. Heb je notities met foto’s, handgeschreven teksten en schetsen, dan blijft de originele notitie intact. Gebruik je geen iCloud, dan kun je alleen notities met tekst synchroniseren.

Zo stel je het synchroniseren van notities via iCloud in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin het scherm op je Apple ID. Tik op iCloud en zorg dat je ingelogd bent. Zet de schakelaar bij Notities aan.

Wil je notities synchroniseren tussen je iPhone en iPad, dan moet je zorgen dat de schakelaar op beide apparaten aan staat. Ook moet je controleren of het op de Mac is ingeschakeld:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > iCloud. Zet de schakelaar bij Notities aan.

Notities synchroniseren zonder iCloud

Gebruik je alleen tekstnotities en maak je nauwelijks gebruik van iCloud, dan kun je er ook voor kiezen om de notities via Google’s Gmail of Microsoft’s Exchange te synchroniseren. Dit werkt op een iets andere manier:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Accounts en wachtwoorden. Tik op het account waarmee je wilt synchroniseren, zoals Gmail of Exchange. Zet de schakelaar bij Notities aan.

Om tussen iPhones, iPads en Macs te synchroniseren moet je op elk apparaat inloggen met hetzelfde e-mailaccount en de schakelaar voor het synchroniseren van notities aan zetten.

Wisselen tussen meerdere accounts

Je kunt op één iPhone de notities synchroniseren die bij verschillende accounts zijn opgeslagen. Je kunt makkelijk tussen die accounts wisselen:

Open de Notities-app op je iPhone of iPad. Tik linksboven op het gele linkje totdat je op het scherm Mappen komt. Je ziet nu de locaties en accounts waar je notities zijn opgeslagen. Tik op het gewenste account en je ziet de notities die erbij horen.

Bekijk ook Zo werkt de Notities-app op de iPhone en de iPad De standaard-app Notities op de iPhone is een handig hulpmiddel waarmee je gemakkelijk gedachten, teksten en andere zaken kunt noteren. Om de opzet simpel te houden zijn er niet zo heel veel functies, maar daardoor zie je een paar mogelijkheden waarschijnlijk wel over het hoofd. In dit artikel tonen we wat je kan met deze standaard-app op je iPhone en iPad.

Wil je alleen één notitie van je iPhone naar je Mac sturen of naar iemand anders, dan kun je daarvoor natuurlijk ook AirDrop gebruiken. De notitie wordt dan opgenomen in de Notitie-app van de ontvanger.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!