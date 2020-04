Via het Bedieningspaneel kun je de audio op meerdere apparaten tegelijk bedienen, zoals op je iPhone en je Apple TV. Hierdoor wordt de muziek op je iPhone niet onderbroken als je de muziek op je Apple TV wil regelen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Audio en muziek op meerdere apparaten bedienen

De afspeelknoppen in het Bedieningspaneel gebruik je om de muziek op je iPhone of iPad te bedienen. Je kunt ook wisselen naar andere apparaten, waardoor je rechtstreeks vanuit het Bedieningspaneel de muziek op bijvoorbeeld de Apple TV of HomePod bedient. Zo werkt het bedienen van muziek op meerdere apparaten vanaf je iPhone en iPad.



Audio bedienen via Bedieningspaneel

De functie stelt je in staat om bijvoorbeeld muziek op de HomePod of audio op een Apple TV te pauzeren of te hervatten, gewoon vanaf je iPhone. Je speelt dus niet via AirPlay af van je iPhone naar de HomePod of Apple TV, maar je bedient de audio die rechtstreeks op dat apparaat afgespeeld wordt. Deze functie is beschikbaar vanaf iOS 11.2.5 en tvOS 11.2.5 en is heel eenvoudig te gebruiken:

Open het Bedieningspaneel en druk stevig of lang op de afspeelknoppen rechtsboven. Onder de uitgeklapte mediabediening vind je extra apparaten, zoals een Apple TV. Tik hierop om van apparaat te wisselen.

In dit scherm kunnen de volgende apparaten getoond worden:

Apple TV HD

Apple TV 4K

HomePod

Elk apparaat heeft zijn eigen ‘tegel’. Andere speakers met AirPlay (zoals die van Sonos) vind je door bij de iPhone, Apple TV of HomePod op het AirPlay-icoontje te tikken.

Met deze functie speel je niet de muziek van je iPhone of iPad af op een Apple TV of HomePod, maar bedien je rechtstreeks de muziek die op het desbetreffende apparaat afgespeeld wordt. Heb je bijvoorbeeld muziek of een video op je Apple TV aan staan, dan kun je deze makkelijk pauzeren via bovenstaande methode. Door te wisselen tussen je iPhone of iPad en andere apparaten, bedien je alles vanaf hetzelfde toestel. De functie verschilt dus van AirPlay 2, waarmee je hetzelfde nummer vanaf je iPhone of iPad streamt naar meerdere speakers tegelijk.

Deze functie werkt alleen als alle apparaten verbonden zijn met hetzelfde netwerk. Het werkt dus niet als je op 4G zit of als je op een ander Wi-Fi-netwerk aangesloten bent. Het is niet mogelijk om op deze manier de audio op je iPad te bedienen vanaf je iPhone of andersom. Ook is deze optie niet beschikbaar op de Mac.

Je kan op deze manier dus muziek starten op je HomePod en vanuit die apparaten via AirPlay ook nog streamen naar een AirPlay 2-speaker. Je doet dit door op de tegel van het desbetreffende apparaat op het AirPlay-icoontje te tikken en een geschikte speaker te selecteren.

Bedienen via de Muziek-app

In het verlengde hiervan kun je ook via de Muziek-app een nummer afspelen op een ander apparaat, direct vanaf je iPhone of iPad:

Ga naar het Bedieningspaneel en hou de muziekbediening ingedrukt of druk stevig. Selecteer nu het gewenste apparaat (bijvoorbeeld de HomePod of Apple TV). Open nu de Muziek-app en kies een nummer. Het nummer wordt afgespeeld op het eerder geselecteerde apparaat. Je kan in de Muziek-app wisselen van apparaat door in het huidige nummer op het AirPlay-icoontje te tikken en een ander apparaat te kiezen. Let er hier dus wel op dat je niet via AirPlay een apparaat kiest, maar wisselt via de grote ‘tegels’.

Bovenstaande methode via de Muziek-app werkt echter alleen als je een apparaat hebt dat geschikt is om Apple Music-muziek op af te spelen. Op de Apple TV of HomePod moet dus een geschikt account ingesteld zijn om hiervan gebruik te kunnen maken. Een voordeel van deze methode is dat je tegelijkertijd audio op je iPhone of iPad af kan spelen. Je onderbreekt dus niet je eigen muziek.

Lees alles over de mogelijkheden van het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad in onze uitgebreide uitleg.