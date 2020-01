Ben je vergeten om een workout vast te leggen? Of kom je er pas later achter dat je je Apple Watch niet om had? Geen nood, want je kan ook achteraf handmatig een workout toevoegen die meetelt voor je Activiteit-app. Wij laten je zien hoe dat werkt.

Workout toevoegen op de Apple Watch

Al je sportactiviteiten bijhouden gaat heel eenvoudig als je een Apple Watch hebt. De standaard Workout-app in combinatie met de Activiteit-app houden bij hoeveel calorieën je verbrandt en hoeveel minuten je getraind hebt. De Activiteit-app beloont je ervoor met allerlei medailles. Maar dan moet je je training wel vastleggen en het kan gebeuren dat je het vergeet. Achteraf toevoegen of bewerken is echter mogelijk.

Workout toevoegen

Zo kun je achteraf een workout toevoegen:

Ga naar de Gezondheid-app op de iPhone. Tik op Ontdek > Activiteit > Workouts. Tik op Voeg gegevens toe. Kies je sport en de begin- en eindtijd. Eventueel kun je verbrande calorieën en afstand handmatig invoeren. Tik op Voeg toe.

Na het opslaan kan het eventjes duren voordat de training te zien is in de Activiteit-app. Start deze eventueel opnieuw op om de gegevens zichtbaar te maken. In de Activiteit-app worden de gegevens die je via de Gezondheid-app toegevoegd hebt, grijs weergegeven in de tabellen voor je rode en groene ring. De gegevens tellen wel gewoon mee voor het vullen van deze ringen.

Het enige nadeel is dat bij handmatig toegevoegde workouts geen hartslaggegevens beschikbaar zijn. Ook andere gegevens zoals gemiddelde tempo kun je niet toevoegen. Toch kan het handmatig toevoegen van een training de moeite waard zijn, omdat de belangrijkste gegevens gewoon in te voeren zijn.

Workout verwijderen

Heb je een workout gedaan die je later toch niet wilt laten meetellen, dan kun je deze verwijderen. Dit werkt als volgt:

Ga naar de Activiteit-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Workouts. Blader naar de workout die je wilt verwijderen. Veeg over de workout en tik op Verwijder.

Het kan even duren voordat de gegevens ook uit de Activiteit-app verwijderd zijn. Mogelijk blijven het aantal trainingsminuten wel staan.

Workout toevoegen in iOS 12

Heb je een iPhone met iOS 12 of een eerdere versie, dan werkt het toevoegen van een workout net iets anders. Ook nu voeg je handmatig een training toe via de Gezondheid-app maar de stappen zien er anders uit.

Open op de gekoppelde iPhone de Gezondheid-app. Tik onderaan op de knop Gegevens en veeg de pagina naar onderen, zodat de zoekfunctie bovenaan verschijnt. In de zoekfunctie tik je vervolgens Work-outs in en kies vervolgens de optie die verschijnt. Rechtsboven tik je op het plusje. Kies nu de soort activiteit die je toe wil voegen. Je hebt hier veel meer opties dan in de standaard Workout-app.

Afhankelijk van het type workout vul je het aantal calorieën, de afstand en de tijdsduur in. Het is niet verplicht om het aantal calorieën of de afstand in te vullen als je deze niet weet. Je kan natuurlijk wel altijd een schatting maken. De tijdsduur van je workout bepaalt hoeveel minuten er bij je trainingsring in de Activiteit-app opgeteld worden. Om de training op te slaan tik je op Voeg toe.

Workout verwijderen in iOS 12 en eerder

Heb je de workout niet goed ingevoerd of wil je om een andere reden een workout handmatig verwijderen, dan kan dat ook:

Open de Gezondheid-app en ga naar Gegevens. Veeg naar beneden tot de zoekfunctie verschijnt en tik in Work-outs. Tik op Toon alle gegevens. Kies voor Wijzig en tik op het rode symbool links om de desbetreffende workout te verwijderen. Selecteer tot slot de optie Wis work-out en gegevens.

Workout-herinneringen

Sinds watchOS 5 heeft Apple ook de workout-herinneringen op de Apple Watch. Dit voorkomt dat je vergeet om een workout te starten. Na ongeveer tien minuten wandelen of hardlopen krijg je de vraag of je met een workout bezig bent. Is dat inderdaad het geval, dan wordt de gehele workout vanaf het begin vastgelegd, dus ook de tien minuten die je vóór de melding hebt gesport. Dit werkt echter niet altijd. Bovendien kan het zijn dat je deze melding gemist hebt of dat je een workout gedaan hebt die niet ondersteund wordt. Je kunt dan alsnog handmatig een workout toevoegen met de stappen hierboven.

