Apple Watch-notificaties muten

Omdat de Apple Watch geen fysieke mute-schakelaar heeft, kun je binnenkomende notificaties en geluidjes niet zomaar uitschakelen door een knop om te zetten. Gelukkig heeft Apple een handige manier bedacht om je Apple Watch snel het zwijgen op te leggen, zonder dat je daarvoor door de instellingen moet bladeren.

Apple Watch stilhouden door te bedekken

Om de functie te kunnen activeren, is het van belang om de juiste instellingen in de Watch-app op je iPhone aan te zetten:

Ga in de Watch-app naar het tabblad Mijn Watch. Kies vervolgens Horen en voelen. Zet nu de schakelaar Bedek voor stilhouden aan.

Deze schakelaar is niet aanwezig in de Instellingen-app van de Apple Watch zelf, dus je zult het op de iPhone moeten regelen.

Zodra je een notificatie krijgt, kun je je Apple Watch direct stilhouden door je handpalm op het scherm te leggen. Het is van belang dat je je hand er niet boven houdt, maar tegen het gehele scherm aanduwt.

Het binnenkomende telefoongesprek of melding zal meteen stoppen en vervolgens voel je een lange trilling om het stilhouden te bevestigen. Nu is de Apple Watch automatisch op stil gezet, waardoor ook de volgende meldingen geruisloos binnenkomen. Via de instellingen of Bedieningspaneel zet je het volume vervolgens weer aan.

Stilhouden op iPhone

Wil je binnenkomende telefoongesprekken op je iPhone stil houden of afwijzen? Ook daarvoor hebben we een tip, waarin we ook nog eens kort uitleggen hoe het op de Apple Watch werkt.