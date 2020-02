Apple Watch Series 5 flikkert in zonlicht, maar dat hoort zo (zegt Apple)

Ga je lekker met je Apple Watch in de zon zitten, blijkt het scherm een rare flikkering te gaan vertonen! De eerste klachten stromen binnen, maar volgens Apple is het verwacht gedrag. Het heeft te maken met het always on-scherm.

In een video is te zien wat er gebeurt als je je Apple Watch in de felle zon houdt. Zodra de zon op het scherm schijnt zie je een flikkering. Dat stopt zodra je naar een schaduwrijk plekje loopt. Het gebeurt alleen bij de Series 5 en is reproduceerbaar als je het scherm onder een bepaalde hoek houdt. Nu de zonnige dagen er weer aankomen, zal het meer mensen gaan opvallen. “Een software-bug?”, vermoedt een van de mensen die het opviel. Maar Apple zegt dat het “verwacht gedrag” is, dus je hoeft er niet op te rekenen dat het wordt opgelost.



Het knipperen van het scherm heeft namelijk te maken met het always on-scherm en het feit dat deze met lagere frequentie wordt ververst.

Het scherm van de Watch heeft in always on-modus een verversingsfrequentie van 1 Hertz, om stroom te sparen. Als zonlicht op het horloge valt, meet de ingebouwde helderheidssensor dit en probeert de helderheid van het scherm erop aan te passen. Dit zou geen probleem zijn, als de verversingsgraad niet zo laag was. Daardoor kan de helderheid namelijk niet vloeiend gewijzigd worden en begint het horloge te flikkeren.

Volgens Apple is het dus geen fout of bug, maar een logisch gevolg van de lage frequentie. Er is ook een simpele oplossing om er vanaf te komen: het always on-scherm uit zetten.

Toch zou Apple het wel kunnen oplossen, namelijk door de automatische aanpassing van de helderheid uit te schakelen als je always on gebruikt. Het scherm houdt dan dezelfde helderheid en zal soms wat lastiger af te lezen zijn, maar dat is minder irritant dan een flikkerend scherm. Als het warmer weer wordt kun je ook te maken krijgen met een oververhitte Apple Watch, maar ook daar zijn oplossingen voor.