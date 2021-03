Je kunt de Apple Watch gebruiken voor het bedienen van muziek die wordt afgespeeld op je iPhone. Je Apple Watch wordt dan een soort afstandsbediening voor het bedienen van je muziek. Zodra je je pols optilt en het scherm activeert, verschijnen de knoppen automatisch op je Apple Watch. In deze tip lees je hoe dat werkt.



Automatische muziekbediening op Apple Watch

De muziekbediening op de Apple Watch werkt als volgt: wordt er muziek op je iPhone afgespeeld, dan worden op je Apple Watch automatisch de bedieningsknoppen getoond. Heeft een iPhone-app die voor muziek gebruikt wordt ook een bijbehorende Apple Watch-app, dan wordt deze app getoond in plaats van de standaard Huidige-app. De functie staat standaard ingeschakeld, maar je kunt het ook uitschakelen:

Ga op je iPhone naar de Watch-app. Tik op Algemeen > Activeer scherm. Zet de schakelaar bij Start audio-apps automatisch aan of uit.

Heb je de instelling aan staan, dan wordt bij het afspelen van muziek via de standaard Muziek-app op de iPhone de Huidige-app met muziekbediening gestart. Ditzelfde scherm verschijnt in beeld zodra je andere audio-apps gebruikt die geen eigen Apple Watch-app hebben, zoals Spotify. Is er wel een Apple Watch-versie, dan wordt die meteen geopend, zoals hieronder te zien is met de TuneIn-app.

