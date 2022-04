De HomePod en HomePod mini maken automatisch verbinding met je eigen wifi-netwerk. Maar als je meerdere netwerken hebt, is het wel zo handig om te weten met welk netwerk de HomePod verbonden is. Ook kun je zien wat de signaalsterkte is.

Bij het instellen van de HomePod en HomePod mini gaat alles bijna automatisch: van het koppelen van je account tot het verbinden met je wifi-netwerk. De wifiverbinding van je iPhone wordt overgezet naar je HomePod. Er is geen mogelijkheid om op de HomePod zelf een wifi-netwerk te kiezen, maar je kan wel zien met welk wifi-netwerk de HomePod verbonden is. We laten je zien hoe dat werkt in deze tip.

Wifi op de HomePod: zo werkt het

De HomePod en HomePod mini zijn voor het gebruik volledig afhankelijk van een actieve wifi-verbinding. Zonder wifi kan de HomePod bijna niks doen. Direct muziek afspelen op de speaker werkt via een actieve wifi-verbinding en ook Siri werkt alleen als de HomePod online is. De HomePod kan niet via Bluetooth verbonden worden aan een telefoon of speaker om muziek af te spelen. Wel kun je via AirPlay muziek afspelen, maar daar is ook een wifi-netwerk voor nodig.

De HomePod en HomePod mini werken zowel met 2,4GHz als 5GHz-netwerken. Sommige mensen gebruiken beide netwerken (elk met hun eigen naam), omdat sommige apparaten niet overweg kunnen met 5GHz. Hoewel 5GHz een hogere snelheidsoverdracht biedt, is het bereik daar beperkter. De HomePod kiest zelf het beste beschikbare netwerk als er meerdere in huis zijn.

Wifinetwerk op HomePod bekijken en signaalsterkte controleren

Je kunt eenvoudig bekijken met welk wifi-netwerk de HomePod en HomePod mini verbonden zijn. De functie zit wel wat verstopt. Zo bekijk je het verbonden wifi-netwerk van de HomePod:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Zoek de HomePod op en hou deze ingedrukt. Scroll helemaal naar onderen. Daar zie je informatie over de HomePod, waaronder het serienummer. Je ziet hier het Wifi-adres staan. Tik hierop om te wisselen naar Wifinetwerk.

De naam van je netwerk wordt hier weergegeven. Het is dus niet mogelijk om vanuit hier een ander netwerk te kiezen om de HomePod verbinding mee te laten maken. De HomePod kiest automatisch het beste netwerk. Wil je liever een ander netwerk, dan kun je het beste de HomePod herstarten.

Met ingang van iOS 15.5 vind je naast de naam van het verbonden wifinetwerk ook de signaalsterkte. Dit wordt aangegeven met de bekende boogjes, zoals je dit ook bovenaan je iPhone-scherm ziet.

iOS 15.5 is nu nog als beta beschikbaar. De update is naar verwachting eind mei of begin juni voor iedereen beschikbaar.