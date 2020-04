Vind je dat de computerstem in iOS wat blikkerig klinkt? In deze tip lees je hoe je de audiokwaliteit van de spraakfuncties op de iPhone kunt verbeteren, bijvoorbeeld als je veel gebruik maakt van teksten voorlezen.

Stem van de iPhone verbeteren

Als je veel veel gebruik maakt van de spraakfuncties van de iPhone, zoals het scherm voorlezen of Voice Over, dan hoor je een computerstem. Deze klinkt normaliter wat blikkerig. Dat kun je zelf echter gemakkelijk verbeteren: je kunt een betere audiokwaliteit instellen.

Verbeterde stem kiezen

De functie zit goed verstopt in iOS. Je vindt de opties om de geluidskwaliteit te verbeteren terug in de toegankelijkheidsopties in de Instellingen-app. Dat komt omdat mensen die slechtziend zijn grotendeels afhankelijk zijn van audiobesturing en dus vooral behoefte hebben aan een zo goed mogelijk klinkende stem. Om het voorlezen van teksten zo prettig mogelijk te maken heeft Apple een optie toegevoegd waarmee je de geluidskwaliteit kunt verbeteren. Voer de volgende onderstaande stappen uit:

Zo kun je de verbeterde Xander-stem kiezen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Toegankelijkheid > Gesproken materiaal. Tik op Stemmen > Nederlands (Vlaams is hier geen optie). Tik op Xander > Xander (verbeterd) en download de extra stem. Tik na het downloaden nogmaals op Xander (verbeterd) om de stem te activeren.

Wil je liever een vrouwenstem? Dat kan ook: kies dan voor Claire (verbeterd). Belgische gebruikers kiezen vanaf stap 3 de optie Stemmen > Nederlands (België) > Ellen > Ellen (verbeterd).

Verbeterde Siri-stem

Je kunt op bovenstaande schermen ook kiezen voor de stemmen Siri (man) en Siri (vrouw). Deze klinken vaak iets beter dan de stemmen van de spraakfuncties. Deze stemmen klinken wat vertrouwder als je vaak Siri gebruikt maar nemen wel meer opslagruimte in beslag. De keuze die je hier maakt is onafhankelijk van de Siri-instellingen. Je kunt dus voor het voorlezen van schermteksten kiezen voor de mannelijke Siri-stem, terwijl je voor Siri-opdrachten de vrouwelijke stem instelt.

Siri-stem wijzigen

Wil je de stem van Siri zelf wijzigen, dan kan dat ook. Je doet dit op een andere plek in de Instellingen-app.

Zo kun je de Siri-stem wijzigen:

Ga in de Instellingen-app naar Siri en zoeken. Tik op Siri-stem. Je krijgt nu de opties passend bij jouw taal. Bovenin vind je spraakvarianten zoals Vlaams en Nederlands. Daaronder kies je voor een mannen- of vrouwenstem, afhankelijk van de beschikbare opties.

Gedownloade stemmen verwijderen

Je kunt de Siri-stemmen niet verwijderen van je toestel. Die stemmen worden automatisch verwijderd als je wisselt naar een andere stem. Wel kun je de gedownloade stemmen voor spraakfuncties zoals VoiceOver verwijderen als je ze niet mee gebruikt.

Zo verwijder je gedownloade stemmen:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Gesproken materiaal. Tik op Stemmen > Nederlands > Xander (of een andere stem). Tik rechtsboven op Wijzig. Druk op het rode stopbordje om de stem te verwijderen van je toestel.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!