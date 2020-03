Vanwege het coronavirus bieden KPN en Ziggo al veel gratis betaalzenders aan. Daarbij zitten ook enkele kinderzenders, omdat kinderen door gesloten scholen veelal thuis hun tijd doorbrengen. Als dit aanbod niet genoeg is, kun je nu ook eenvoudig on-demand naar populaire kinderprogramma’s kijken dankzij Noggin. Noggin is een educatieve abonnementsdienst van Nick Jr., de peuter- en kleuterdivisie van Nickelodeon. Nu kun je ook in Nederland naar Noggin kijken via de Apple TV-app.



Noggin: nieuw Apple TV-kanaal met Dora, Paw Patrol en meer

In Nederland biedt Noggin een aanbod van in totaal vijftien verschillende programma’s, waarbij sommige programma’s uit meerdere seizoenen bestaan. Zo vind je er vier seizoenen van Dora, twee seizoenen van Paw Patrol en twee seizoenen van Wonder Team. Alle series zijn Nederlands gesproken, dus ook de allerkleinsten kunnen er naar kijken.

Op moment van schrijven is Noggin nog niet zichtbaar in het lijstje van kanalen in de Apple TV-app, maar je vindt het wel als je er binnen de TV-app naar zoekt. Het kanaal is zeven dagen gratis te proberen. Wil je daarna nog verder kijken, dan betaal je daar €3,99 per maand voor. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel content er nog bijgevoegd gaat worden. Besluit je je te abonneren, dan kan je dit kanaal ook delen met andere gebruikers in het gezin via Apple’s gezinsdeling.

Met de toevoeging van Noggin vind je in Nederland nu vier Apple TV-kanalen. Naast Apple TV+ zijn dat Starzplay en Smithsonian. In Starzplay vind je een selectie van populaire films en series, terwijl Smithsonian draait om historische documentaires.

