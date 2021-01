Rekenmachine op je Apple Watch

De rekenmachine-app van je iPhone is misschien niet de spannendste app van je telefoon. Op enkele visuele veranderingen na, heeft de app al tijden geen nieuwe functies gekregen. Sinds watchOS 6 is de rekenmachine ook beschikbaar voor je Apple Watch en daar zitten nog enkele verrassende functies in. We zetten ze voor je op een rij.

Berekeningen doen op de Apple Watch

Even snel een berekening doen zonder je iPhone erbij te pakken is natuurlijk al een heel fijn gegeven. Hoewel je geen grote wiskundige formules kunt oplossen omdat er geen wetenschappelijke functie op je Apple Watch zit, kan het je soms uit de brand helpen. Het is slechts een kwestie van je pols optillen, de rekenmachine-app te openen en rekenen maar. Je kunt de app vinden in je app overzicht. Bij het openen van de app kun je direct aan de slag.

Fooien berekenen op de Apple Watch

Als je ergens uit eten gaat of je wil de pizzabezorger een fooi geven, dan kun je via je Apple Watch makkelijk je fooi berekenen. Of je nu alleen of met vrienden bent, dat maakt niet uit.

Allereerst moet je de fooifunctie op je rekenmachine activeren. Dat doe je door het scherm lang ingedrukt te houden, waarna er een menu verschijnt om te wisselen tussen fooi of percentage. Als je vervolgens tikt op Fooi, dan kun je de verder.

Om het juiste fooibedrag te bepalen volg je onderstaande stappen:

Voer het gehele bedrag van de rekening in. Tik op Fooi, dit is de plek waar eerst het percentageteken stond. Bepaal hoeveel procent fooi je wil geven. Door aan de Digitale Kroon te draaien, kun je het percentage wijzigen.

Rekening splitsen

Wie wel eens met anderen een hapje eet in een restaurant, weet dat het altijd vervelend is als de rekening op tafel komt. Hoeveel moet iedereen nu betalen? Dat kun je gelukkig ook via de Apple Watch berekenen.

Voer het gehele bedrag van de rekening in. Tik wederom op Fooi. Tik het kopje Personen en kies het juiste aantal. Je krijgt gelijk onderin beeld hoeveel iederepersoon moet betalen.

Andere opties

Ben je toch toe aan iets spannenders? Of wil je net wat meer functionaliteiten? Dan zijn er in de App Store tal van mogelijkheden die je kunt installeren. Hieronder enkele tips:

PCalc (€10,99, iPhone/iPad/, iOS 10.0+) - Een van de beste rekenmachine-apps voor iPhone, iPad en Apple Watch. Meer functionaliteiten, een RPN-mode en heeft stembediening. Kost een tientje. PCalc Lite (gratis, iPhone/iPad/, iOS 10.0+) - De gratis variant van PCalc maar dan met iets minder functies. Wel heeft de app een RPN-mode, maar enkel wetenschappelijke notaties ontbreken. De Rekenmachine⁺ (gratis, iPhone/iPad/, iOS 9.0+) - Een gratis rekenmachine met spraakbediening en een breuken en valutacalculator. Rekenmachine (gratis, iPhone/iPad/, iOS 11.0+) - Deze rekenmachine valt vooral op door de grote knoppen die het gebruikt. Tevens ondersteunt de app het herkennen van je handschrift, mocht de berekeningen liever willen opschrijven.

Er zijn tegenwoordig tal van rekenmachine-apps beschikbaar voor je iPhone, iPad en Apple Watch. We hebben de allerbeste voor je op een rijtje gezet.