De TV-app op je iPhone, iPad en Mac heeft er een nieuw kanaal bij. Via Smithsonian kun je kijken naar video’s over musea, cultuur, wetenschap en geschiedenis. Het gaat om een betaalkanaal dat geïnspireerd is door het Smithsonian Institution, dat vooral bekend is van de musea en onderzoekscentra. Ze brengen ook een tijdschrift uit. Om te kijken betaal je €2,99 per maand; de eerste week is gratis.



Zo heel erg veel Apple TV-kanalen zijn er nog niet in de TV-app van Apple. Een paar maanden geleden kwam Starzplay erbij en met Smithsonian staat de teller nu op drie. Het kanaal toont originele, eigen non-fictieprogramma’s over een breed scala aan onderwerpen. Het gaat echter wel vaak over serieuze onderwerpen rondom geschiedenis, wetenschap en cultuur. Zo zagen we een documentaire over skateboarding, maar ook over onontdekte schatten in Haiti, prachtige monumenten in Amerika en dierentuinen.

Smithsonian was tot voor kort vooral in de VS te zien, ook via de TV-app. In Nederland kon je er via de Astra-satelliet naar kijken. Het bestaat sinds 2006 en heeft sindsdien een indrukwekkende collectie opgebouwd. De prijs van €2,99 per maand in Nederland is eigenlijk nog een koopje, want in de VS betaal je er $4,99 per maand voor. Je krijgt dan toegang tot het archief en alle nieuwe eigen series. Maar als je al Discovery, History Channel of National Geographic via je kabelaanbieder hebt, voegt dit misschien niet zoveel meer toe.