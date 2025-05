Soms zijn er situaties waarin het leuker is om even met je vrienden te praten dan te typen. Daarom kan je nu in WhatsApp-groepen ook eenvoudig een gesprek starten, zonder te bellen. Dit werkt met de zogenaamde spraakchats in WhatsApp. Wij leggen uit hoe je dat doet.

Waar je eerder al groepsgesprekken kon voeren met grote groepen en ook videogesprekken mogelijk waren, heeft WhatsApp nu een functie toegevoegd waarmee je snel en gemakkelijk een spraakgesprek met je groep kunt starten. Dit is dus wat anders dan bellen via WhatsApp, omdat het een stuk toegankelijker is.

Wat zijn spraakchats in WhatsApp?

Een spraakchat is een toegankelijke manier om een audiogesprek te starten met mensen in een WhatsApp-groep. Het is iets anders dan bellen, omdat iedereen op ieder moment deel kan nemen of het gesprek kan verlaten. Een WhatsApp spraakchat komt dan ook niet als oproep binnen, maar verschijnt gewoon als melding in de chat zelf.

Een ander verschil met WhatsApp bellen, is dat je een spraakchat ook werkt met grotere groepen. WhatsApp bellen kan tot maximaal 32 mensen, maar de audio spraakchats werken ook met groepen met meer dan 100 deelnemers.

Dit zijn dus in het kort de verschillen:

Bij bellen doe je echt een oproep en gaat de telefoon van de ontvanger over.

Bij bellen kun je de oproep beantwoorden en het gesprek ophangen, maar daarna niet weer zomaar deelnemen

Bij spraakchats kun je op ieder moment deelnemen en vertrekken wanneer je wil, zolang de spraakchat actief is

Bij spraakchats krijg je alleen een melding in WhatsApp zelf. Je telefoon gaat dus niet over zoals bij een oproep.

Aantal deelnemers: Groepen tot en met 32 personen: bellen en spraakchats Groepen vanaf 33 tot 256 personen: spraakchats



Zo start je een spraakchat in WhatsApp

Voorheen kon je dit soort gesprekken alleen voeren in zeer grote groepen, maar inmiddels is het voor alle WhatsApp-groepen eenvoudig geworden om een groepsgesprek te starten. Zo werkt het:

Open je WhatsApp-groepsgesprek. Veeg vanuit het scherm omhoog en hou vast om een gesprek te beginnen. Nu start een gesprek en kunnen mensen die willen het gesprek bijwonen. Mochten mensen niet reageren kan je ook kiezen om te zwaaien, zodat mensen een melding krijgen dat er een gesprek gaande is.

Meedoen aan een gesproken chat in WhatsApp

Meedoen aan een lopend groepsgesprek is heel eenvoudig. Je kunt op de volgende manier deelnemen:

Open WhatsApp. Ga naar de groep waarin het groepsgesprek actief is. Hier tik je op Neem deel. Nu zit je in het groepsgesprek en kan je met de aanwezige mensen praten.

Zodra er een WhatsApp spraakchat actief is, zie je dit ook bovenaan het chatoverzicht in WhatsApp. Tik daarop om meteen naar het actieve spraakgesprek te gaan in de desbetreffende groep. Je kunt ook door blijven kletsen nadat je WhatsApp afgesloten hebt en de app op de achtergrond draait. Je kunt dus gewoon je iPhone blijven gebruiken en andere apps openen.

Gesproken gesprek in WhatsApp verlaten (maar wel in de groep blijven)

Naast dat je een groepsgesprek kan starten en in een kan meedoen, kan je natuurlijk ook weer uit het groepsgesprek stappen. Daarbij verlaat je alleen het gesproken gesprek en niet de groep zelf:

Open je WhatsApp. Ga naar het groepsgesprek. Hier zie je onderaan het menu met deelnemers. Hier tik je op het rode kruisje en zo stap jij uit het gesprek. Als jij de laatste bent in het gesprek, wordt het groepsgesprek meteen beëindigd.

Tot slot kun je tijdens een groepsgesprek je microfoon dempen, zodat anderen je niet meer horen. Tik hiervoor op het microfoonicoontje met een streep erdoor. Je microfoon wordt dan uitgeschakeld en je hoeft je geen zorgen te maken dat anderen je per ongeluk horen.

Meer tips voor WhatsApp vind je in ons WhatsApp tipsoverzicht.