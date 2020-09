Philips Hue kondigt meerkleurige Gradient Lightstrip aan

Signify heeft tijdens een digitaal media-event in het kader van de IFA nieuwe producten aangekondigd. Zo zijn de filamentlampen een stuk groter geworden en is er een nieuwe versie van de Iris-lichtbol. Maar veruit het meest enthousiast zijn we over de Gradient Lightstrip.

Philips Hue Play Gradient Lightstrip

Al lang vragen gebruikers van Philips Hue erom: een lightstrip die niet één kleur kan vertonen, maar meerdere kleurschakeringen. Een dergelijke lightstrip komt er nu, maar voorlopig zal de nadruk liggen op entertainment, als een soort alternatief voor de Philips Ambilight-tv’s. Je gebruikt de Hue Play Gradient Lightstrip in combinatie met de Hue Play Sync Box.



In plaats van één enkele kleur genereert de lightstrip meerdere kleuren tegelijk. Ze vloeien naadloos in elkaar over. Combineer je dit met de lichtsynchronisatie van Philips Hue, dan beleef je films en games nog intenser. Je plakt de Gradient Lightstrip achterop tv’s van 55-inch of groter, waardoor de kleuren op de muur worden geprojecteerd.

De Philips Hue Play Gradient Lightstrip ligt vanaf 6 oktober in de winkel. Dit zijn de prijzen:

55 inch (voor 55 tot 60 inch tv’s) – €179,99

65 inch (voor 65 tot 70 inch tv’s) – €199,99

75 inch (voor 75 tot 85 inch tv’s) – €229,99

Met surround sound zijn de meeste mensen wel bekend, maar je kunt nu dus ook surround lighting creëren. Eerder had je er losse lampen voor nodig, zoals de bekende Philips Hue Play-lichtbalken (twee stuks kosten rond de 100 euro). Je kunt er echter ook andere Hue-lampen voor gebruiken, die je rondom de tv zet.

Een andere optie komt er binnenkort aan: Philips gaat draadloze Ambilight-speakers met AirPlay 2 uitbrengen. Je hebt dan niet alleen goed geluid, maar er zitten ook lampen in die voor de juiste sfeer zorgen. Deze kwamen gisteren tijdens het media-event niet aan bod, maar werden eerder al aangekondigd.

Philips Hue Iris compleet vernieuwd

De Philips Hue Iris is een bollamp die je overal in huis kunt neerzetten. De nieuwe versie heeft rijkere kleuren, kan lager gedimd worden en heeft een verbeterde lichtsterkte tot 570 lumen. Dit laatste geldt bij gebruik van wit licht. Het snoer is met stof omwikkeld en de lamp zelf is voorzien van een draadloze connectie via Bluetooth.

Naast de standaardversie in zwart of wit kun je ook kiezen voor een Limited Edition. De kleuren zijn dan goud, rosé, zilver en koper. De fabrikant ziet het als een designstuk, dat als slimme lamp en als tafellamp te gebruiken is. De vernieuwde Hue Iris ligt vanaf 6 oktober in de winkel.

Dit zijn de prijzen:

Philips Hue Iris standard edition (wit, zwart) – €99,99

Philips Hue Iris limited edition (goud, rosé, zilver, koper) – €119,99

Boven de eettafel: zwarte Philips Hue Ensis hanglamp

Zoek je een lamp voor boven de eettafel, dan kan de nieuwe Philips Hue Ensis in zwart je aanspreken. Deze bevat afzonderlijk te bedienen LED-strips aan de onder- en bovenkant. Je kunt dus een felle witte lamp op de tafel laten schijnen, terwijl het plafond in een kleurtje wordt verlicht. Ook is de lamp door de aanpasbare kleuren en lichtsterktes zowel geschikt voor thuiswerken als voor een romantisch diner. De Ensis hanglamp was er al in wit, maar komt er nu ook in zwart.

De huidige Ensis kost rond de 350 euro, de nieuwe gaat rond de 400 euro kosten en is vanaf 20 oktober verkrijgbaar:

Philips Hue White and color ambiance Ensis hanglamp (zwart) – €399,99

Grotere Philips Hue Filament-lampen

Ondertussen hebben de meeste fabrikanten van slimme verlichting wel filamentlampen uitgebracht, dus Signify moest iets bedenken om zich toch weer te kunnen onderscheiden. Er komen twee grotere formaten Hue Filament-lampen bij: de grote bolvormige White Filament G125 en de Edison-vormige lamp While Filament ST72. Gebruikers vroegen naar meer maten en vormen voor hun vintage style-verlichting en Signify speelt daar nu op in.

Je vindt ze vanaf 29 september in het assortiment:

Philips Hue Filament White G125 (bol) – €39,99

Philips Hue Filament White ST72 (Edison) – €34,99

Hue’s kleinste Luster-kogellamp

Een ander nijpend probleem is dat je soms armaturen hebt, die zo klein zijn dat er bijna geen slimme lamp in past. Daarvoor heeft Signify nu de Philips Hue White Luster E14-lamp ontwikkeld, die vrijwel overal in past. De lamp biedt draadloze dimmogelijkheden, is via Bluetooth te bedienen en kan verbinding maken met een bestaande Hue Bridge als je ook via HomeKit wil bedienen.

Signify heeft verder de klassieke Philips Hue-kaarslampen voorzien van Bluetooth, zodat ook beginnende smart home-gebruikers ermee aan de slag kunnen. Dit geldt zowel voor de White ambiance als voor de White and color ambiance.

Hier vind je de prijzen:

Philips Hue White kogellamp E14 lamp (vanaf 29 september) – €19,99 (1-pack) / €29,99 (2-pack)

Philips Hue White ambiance kaarslamp met Bluetooth (vanaf 8 september) – €29,99 (1-pack) / €44,99 (2-pack)

Philips Hue White and color ambiance kaarslamp met Bluetooth (vanaf 8 september) – €59,99 (1-pack) / €99,99 (2-pack)

