Belkin Boost Up Charge 3-in-1 review

Het aanbod van draadloze opladers voor iPhone en AirPods groeit nog altijd. Regelmatig brengen fabrikanten nieuwe modellen aan, waarvan sommige geschikt zijn voor meerdere apparaten. De nieuwe Belkin Boost Up Charge 3-in-1 draadloze oplader is daar een prima voorbeeld van. Het is de opvolger van de Belkin Boost Up draadloze oplader, waarvan we op iCultere eerder al een review geschreven hebben. In deze review van de Belkin Boost Up Charge 3-in-1 oplader lees je of de nieuwe versie een verbetering is.



Belkin Boost Up Charge 3-in-1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Belkin Boost Up Charge 3-in-1:

3-in-1 oplader voor iPhone, Apple Watch en AirPods, allemaal draadloos

Verkrijgbaar in zwart en wit

Draadloos opladen tot 7,5 Watt

Twee variant: exclusieve Apple-versie en standaarduitvoering

Geleverd met stroomkabel

Beschikbaar vanaf ongeveer €110

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze Belkin Boost Up Charge is door iCulture zelf aanschaft.

Om te beginnen zijn er twee versies van deze Belkin Boost Up Charge 3-in-1 oplaadstation beschikbaar: de standaarduitvoering en een versie die speciaal voor Apple gemaakt is. Het enige verschil zit hem in het design. De oplaadschijf waar je iPhone rechtop tegenstaan staat is bij de versie van Apple rond en bij de standaardversie langwerpig. De voet heeft ook een andere vorm: rechthoekig bij Apple en ovaal bij de standaardversie. Wij hebben voor deze review de uitvoering van Apple getest. Het design vinden we daarbij net wat mooier, vooral door de rechthoekige voet en het aluminium pootje waar de ronde oplaadsschijf tegenaan staat.

Qua werking en specificaties zijn beide versies nagenoeg identiek. Alleen het indicatielampje zit bij die van Apple op een andere plek: bovenop de voeg in plaats van aan de voorkant van de rand. Belkin deed hetzelfde met de voorganger, die ook in twee uitvoeringen beschikbaar was. Die van Apple is met €129,95 wel iets duurder. Wil je geld besparen, dan kun je dus ook voor de standaarduitvoering kiezen. De prijs van de nieuwste versie is bovendien goedkoper dan de introductieprijs van de voorganger.

Het grootste voordeel van dit Belkin-oplaadstation vinden we dat de iPhone rechtop staat. Zeker voor naast je nachtkastje is dat een stuk prettiger dan horizontaal op een oplaadmat. Als je even snel wil zien hoe laat het is of makkelijker je wekker uit wil zetten, gaat dat met een iPhone die verticaal staat net even wat makkelijker dan eentje die plat op z’n achterkant ligt. Bovendien weet je veel beter hoe je de iPhone neer moet zetten om draadloos op te kunnen laden. Je hebt minder gedoe met het goed neerleggen van je iPhone dan bij een gewone oplaadmat. De oplader werkt met de meeste iPhone-hoesjes.

Ook de Apple Watch-oplader is op een fijne manier geïntegreerd. Net als bij de vorige versie leg je de Apple Watch op zijn zij. De nachtklokmodus is dan meteen actief. Bij sommige andere opladers die we getest hebben, zoals de Zens Dual+Watch, ligt de Apple Watch op een verhoging. Door het gewicht van het bandje draait de Apple Watch nog wel eens om. Daar heb je met deze Belkin-lader geen last van.

Ook AirPods draadloos opladen met Belkin Boost Up Charge

De grootste verbetering ten opzichte van het vorige model, is dat je je AirPods ook draadloos kan opladen. De vorige versies had een usb-a-aansluiting aan de achterkant zodat je een derde apparaat (zoals de AirPods) met een kabel kon opladen. Dat was niet ideaal en daarom is er nu een tweede draadloze oplaadpunt toegevoegd. Deze zit direct achter de Apple Watch-oplader. Het Apple Watch-bandje ligt daarom rondom je AirPods-oplaadcase. Zowel de draadloze oplaadcase van de gewone AirPods als van de AirPods Pro zijn geschikt.

Het opladen kan soms wat lastig gaan, omdat de ruimte wat krap is. Dat is niet per se erg, omdat we de AirPods-case toch niet dagelijks op de oplader leggen. Je ziet door de inkeping in het plateau wel meteen waar je je AirPods-doosje neer moet leggen. Een indicatielampje geeft ook aan dat de AirPods-case aan het opladen is.

Over indicatielampjes gesproken: ook voor het draadloos opladen van je iPhone zit een statuslampje ingebouwd. Deze zit bij de Apple-versie bovenop het oplaadstation. Het lampje is niet al te fel, dus je hebt er ‘s nachts in je slaapkamer ook niet zoveel last van. Bij de standaardversie en sommige andere laders zit het lampje vaak aan de voorkant, wat wij een stuk storender vinden. Een nadeel van deze oplader vinden we wel dat er geen usb-aansluiting meer op zit. Dat had van deze oplader het ultieme 4-in-1 laadstation gemaakt.

Score 8.2 Belkin Boost Up Charge 3-in-1 Vanaf €109 Voordelen + Mooie alles-in-één oplader voor je Apple-producten

Strak design bij Apple-versie

Ook AirPods draadloos opladen Nadelen – Geen extra usb-a-ingang meer

Prijs aan de hoge kant

Conclusie Belkin Boost Up Charge 3-in-1 review

De Belkin Boost Up Charge 3-in-1 is onze nieuwe favoriete draadloze oplaadstation. Je kan er je iPhone, Apple Watch en draadloze AirPods-case allemaal tegelijkertijd mee opladen. De verticale lader voor je iPhone is praktisch dan een horizontale oplaadmat en ook de Apple Watch ligt er op de oplader goed bij. De ruimte daarachter wordt optimaal benut voor je AirPods-oplaadcase.

Het design van de Apple-versie vinden we het mooist, mede door het aluminium pilaartje waar de draadloze oplaadschijf aan bevestigd is. Als je goedkoper uit wil zijn, dan kan je ook niet mis gaan met de standaardversie. De prijs vinden we overigens wel aan de hoge kant, ook voor de standaardversie. Je bent toch al gauw meer dan €100 kwijt. Deze AirPower alternatief is daardoor wat duurder dan concurrerende opladers.