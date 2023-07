Heb je een huurhuis of heb je een dakterras, dan heb je niet altijd de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen. De EcoFlow PowerStream is een flexibeler systeem dat je zelfs op een balkon kunt plaatsen. Zo wek je op een duurzame manier je eigen energie op. Maar levert het wel genoeg op? Dat lees je in onze review!

EcoFlow PowerStream review

De laatste tijd zie je steeds meer Portable Power Stations, grote draagbare accu’s waarmee je energie van je zonnepanelen kunt opslaan zodat je er ’s nachts gebruik van kunt maken. En er zijn ook allerlei kleine zonnepanelen die je aan een balkon of schutting kunt vastmaken. Daarmee wordt zonne-energie voor bijna iedereen bereikbaar, want zelfs als je huurder bent of binnenkort gaat verhuizen, neem je het systeem gemakkelijk mee naar je volgende huis. Maar gaat het lukken om de kosten eruit te halen? Wij hebben dit EcoFlow PowerSysteem getest en vertellen in deze review over onze ervaringen.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni/juli 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De set is voor deze test tijdelijk beschikbaar gesteld door de fabrikant en bestaat uit een 2 kWh Delta 2 powerstation, 400 Watt aan flexibele zonnepanelen en 800 Watt micro-inverter. Er zaten geen EcoFlow Smart Plugs in onze set.



EcoFlow Powerstream in het kort

Het EcoFlow PowerStream Solar System is een balkonzonnesysteem met een draagbare energieopslag (powerstation) waarmee je dag en nacht zonne-energie kunt gebruiken en de energierekening kunt verlagen. Via de EcoFlow-app kun je realtime de energie-opwekking en het verbruik bekijken. Onze geleende set werd niet geleverd met de (optionele) Smart Plugs van EcoFlow. Hiermee kun je zorgen dat de opgewekte energie naar een specifiek apparaat gaat, in plaats van naar het hele huis.

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

EcoFlow Powerstream is een zonne-energiesysteem voor een breed publiek

Geschikt voor balkon, tuin, (sta)caravan en tiny house

Gemakkelijk te verplaatsen en mee te nemen naar een ander huis

De flexibele zonnepanelen zijn op allerlei manieren te bevestigen

Bestaat uit Delta 2 powerstation, micro-inverter en 2x 200 Watt zonnepanelen

Prijzen beginnen bij 1000 euro (zonder energie-opslag) en 1700 euro (met energie-opslag)

Zijn mijn verwachtingen realistisch?

Toen ik voor het eerst foto’s van het EcoFlow PowerStream balkonsysteem zag, was ik meteen geïnteresseerd. Je kunt dus ook in een stadswoning zonnepanelen kunnen gebruiken? En wat als onze airco daarmee ‘kostenneutraal’ zou kunnen draaien? Nu de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd, wordt het minder interessant om in zonnepanelen te investeren. Maar mijn doel is helemaal niet om geld te verdienen met teruglevering. Ik wil gewoon mijn energierekening verlagen en als het lukt zou ik graag willen dat ik de airco bijna ‘gratis’ gebruikt kan worden. Ik heb niet de illusie dat ik met een paar zonnepanelen helemaal zelfvoorzienend zou kunnen zijn.

Dat leken me vrij realistische doelstellingen, ware het niet dat een gemiddelde airco 2200 Watt gebruikt en deze zonnepanelen in het gunstigste geval maar 400 Watt leveren. In de praktijk bleek het nog minder (maar dat vertel ik verderop). Je moet eerder denken aan het draaiend houden van apparatuur dat relatief weinig verbruikt, zoals een vriezer of koelkast.

Verder moet je nog rekening houden met de (toch wel behoorlijke aanschafkosten). De set die wij hebben getest kost rond de 3000 euro. Je hebt dan een 2 kWh powerstation, 400 Watt zonnepanelen, een 800 Watt micro-inverter. De EcoFlow PowerStream micro-inverter is het hart van het systeem en kost €369,- bij Amazon. Hier sluit je alle andere onderdelen op aan.

Het Delta 2 powerstation kost €1199,- en voor een flexibel 220 Watt zonnepaneel ben je €545,- per stuk kwijt. Daarnaast ben je nog wat geld kwijt aan kabels. Zo hadden we bijvoorbeeld een platte kabel nodig om te zorgen dat we de deur goed konden sluiten. Je kunt het echter zo duur maken als je zelf wilt, door bijvoorbeeld een powerstation met meer opslag of meer zonnepanelen te kiezen. Kies je een set met Delta 2 Max en 400 Watt zonnepanelen, dan ben je €4000,- kwijt. Het gaat hier dus wel om serieuze bedragen, die je niet zomaar hebt terugverdiend.

Zo’n powerstation is ook te gebruiken als een gigantische batterij als je naar de camping of een festival gaat. Met 2kWh heb je genoeg energie om je iPhone, iPad en MacBooks op te laden. Je kunt er zelfs een koelkastje op laten draaien. Hij is met z’n 12 kilo alleen niet zo heel draagbaar. Daarnaast kan het powerstation thuis dienst doen als noodstroomvoorziening als de stroom uitvalt. Je kunt de diepvriezer en andere cruciale apparatuur en dergelijke erop aansluiten en je houdt het dan wel een paar uur vol zonder elektriciteit.

Vind je de aanschaf te duur, dan kun je er ook voor kiezen om het powerstation achterwege te laten. Je bent voor een set met alleen zonnepanelen en de omvormer ongeveer 1000 euro kwijt. Dit is voldoende om overdag de energierekening te verlagen, op momenten dat het dure stroomtarief geldt en je het meeste verbruik hebt. Alle zonne-energie die je opwekt wordt dan wel meteen verbruikt. ’s Nachts en op druilerige dagen haal je dan alle elektriciteit uit het stroomnet. Wil je wel energie opslaan voor ’s nachts, dan moet je op 2000 tot 4000 euro rekenen.

EcoFlow PowerStream: installatie en ingebruikname

Het belangrijkste onderdeel van het EcoFlow PowerStream-systeem is de micro-inverter, die de opgewekte energie aan het elektriciteitsnet thuis beschikbaar stelt. Je sluit de micro-inverter aan op een willekeurig stopcontact in huis. Andere apparaten in huis kunnen dan profiteren van de opgewekte stroom, ongeacht waar ze in huis staan. Dus ook de extra diepvrieskist op zolder of in de schuur.

Installatie van de zonnepanelen is vrij simpel. Ze worden opgevouwen geleverd in een draagtas. Op de hoekpunten zijn ogen aanwezig om ze vast te maken. Omdat ze vrij zwaar zijn is het verstandig om de installatie met z’n tweeën of drieën te doen. Aanvankelijk hebben we ze met tiewraps vastgemaakt aan de schutting:

Al snel bleek dat dit niet de meest ideale plek was, omdat de zon pas vanaf 14:00 uur ver genoeg gedraaid was om maximaal zonlicht op te vangen. Het leek ons daarom een beter idee om de zonnepanelen op een muur vast te maken met twee schroeven. De onderste set hangt met tiewraps vast.

Heb je een balkon, dan zou je ze ook aan de buitenkant van het balkon kunnen vastmaken. Daarnaast zijn er frames om de panelen onder een gunstige hoek in de tuin zetten. De meeste moeite kost het nog om alle kabels weg te werken en te zorgen dat je nog de deur kunt sluiten. Bij onze set zaten geen platte kabels meegeleverd, maar die hebben we op verzoek nog wel toegestuurd gekregen. Hoewel de micro-inverter een IP67-rating heeft en dus redelijk waterbestendig is, leek het ons beter om het apparaat binnen te zetten. Heb je een schuurtje of carport, dan kan het ook.

Het aansluiten van de kabels wijst zich vanzelf, want elke poort is duidelijk gemarkeerd. In feite betekent het dat je alle kabels van de zonnepanelen op de micro-inverter aansluit. Verder loopt er nog één kabeltje van de omvormer naar het powerstation. En uiteraard moet de inverter ook op het stroomnet aangesloten zijn, zodat hij energie kan doorsturen naar andere apparaten in huis. Wat niet echt duidelijk is aangegeven, is dat je bij gebruik van meerdere zonnepanelen ze in serie moet schakelen.

Het materiaal en de bouwkwaliteit van alle onderdelen is prima in orde. Alles wekt een kwalitatief goede indruk en is goed verpakt.

Gebruik van de EcoFlow-app

Nadat je alles hebt aangesloten is het tijd om de EcoFlow-app voor iPhone of Android erbij te pakken. Na het opstarten worden de apparaten automatisch gedetecteerd en kun je ze gemakkelijk toevoegen door op Toevoegen te tikken. De app geeft je een overzicht van de opgewekte en opgeslagen energie. Je kunt wisselen tussen dag, week, maand en jaar.

Op deze afbeeldingen is o.a. het volgende zien:

Het Delta 2 powerstation heeft momenteel een lading van 10%.

Er is over de hele testperiode €3,65 bespaard en in de maand juli is er €3,32 bespaard.

Er is in totaal 8,29 kWh opgewekt met zonne-energie.

Op dit moment leveren de zonnepanelen 0 Watt.

Een deel van de energie is gebruikt om apparaten in huis aan te sturen en een deel is gebruikt om de accu op te laden. Je kunt in de app kiezen welke instellingen je wil, bijvoorbeeld op bepaalde momenten voorrang geven aan stroom leveren aan het huis. Als je een weekend weg bent en nauwelijks energie gaat verbruiken, zou je bijvoorbeeld voorrang kunnen geven aan het opslaan van energie in de accu zodat je het later weer kunt gebruiken om het energieverbruik van bijvoorbeeld een waterkoker iets te dempen.



Tijdens een bewolkte dag (27 juli) viel er helemaal niets te besparen. In totaal is er 17 Wh opgewekt en dat is helemaal naar de accu gegaan.

In een week is er €0,57 bespaard, de accu staat op 10% en dit is ook het minimum dat we hebben gekozen. Ook hebben we ingesteld dat de accu niet verder dan 90% mag worden opgeladen. Helaas geeft EcoFlow maar weinig informatie welke instellingen je het beste kan kiezen. Zo bleken we het systeem zo te hebben ingesteld dat we terugleveren aan het stroomnet, maar je moet je hier wel voor hebben aangemeld om er een vergoeding voor te ontvangen (dit hebben wij vanwege de korte testperiode niet gedaan).

Omdat we ook een HomeWizard P1 energiemeter hebben, konden we daarin ook goed het verbruik en de teruglevering volgen.

De HomeWizard Energy-app geeft ook duidelijk aan wat het verbruik is. Met ongeveer €4,60 aan elektriciteitskosten per week en een besparing van €0,57 per week krijg je wel een beetje en indruk hoe zinvol het is om een dergelijk systeem met zonnepanelen aan te schaffen. We hadden waarschijnlijk meer kosten kunnen besparen door alle opgewekte stroom meteen te verbruiken en niet in het powerstation op te slaan, maar we wilden het voor deze review goed testen.

Ook is het nog wel aardig om naar ons energieverbruik te kijken bij de energieleverancier (Vandebron):



Energieverbruik voor de maand juli.



Energieverbruik en teruglevering op een zonnige dag.

EcoFlow PowerStream Solar System in gebruik

Na een paar weken gebruik is het tijd om de balans op te maken. We zijn door het gebruik van de zonnepanelen en de bijbehorende app wel veel bewuster geworden van ons energieverbruik. Om een indruk te geven: op een gewone kantoordag hebben we voor ongeveer 500 Watt aan apparatuur in gebruik en ’s nachts daalt dat naar 150-175 Watt. De zonnepanelen kunnen in het meest gunstige geval op een zonnige dag 400 Watt leveren, maar op minder zonnige dagen daalde dat al snel tot 80 Watt of zelfs onder de 10 Watt (terwijl het buiten toch redelijk licht was, er was alleen geen directe zon). Om dit in perspectief te plaatsen zien je hieronder het verbruik van enkele veelgebruikte keukenapparaten.

Apparaat Vermogen Kosten Koelkast 30 Watt €55,- per jaar Vriezer 17 Watt €30,- per jaar Vaatwasser 1.200 Watt €100,- per jaar Kookplaat 1.400-1500 Watt €95,- tot €110,- per jaar Combimagnetron 1.700 Watt €18,- per jaar Koffiezetapparaat 850 Watt €21,- per jaar Waterkoker 1.700 Watt €9,- per jaar Beertender (altijd gekoeld) 65 Watt €120,- per jaar

Tabel via Pricewise.nl

Koelkasten, vriezers en bierkoelers kun je dus prima op zonne-energie laten werken, maar dan moet het wel continu zonnig zijn. Je kunt de minder zonnige periodes overbruggen met het powerstation, maar die is na een paar dagen ook wel helemaal leeg. Gebruik je de accu voor het gehele huis, dan doe je 1 à 2 dagen met de accu, dus dat schiet niet op in het wisselvallige Nederland. In regio’s waar het elke dag zonnig is heeft het systeem meer zin, zoals in Zuid-Europa. Ik zie ook wel mogelijkheden voor mensen die continu stroom nodig hebben, bijvoorbeeld voor medische apparatuur of mensen die voorheen een USP gebruikten voor noodstroom.

Gezien de besparingen die we tijdens de testperiode gerealiseerd hebben, ben ik me wel gaan afvragen of het de moeite is om je eigen zonnepanelen op te hangen, of dat je je beter kunt aansluiten bij een duurzame energieleverancier. Dat scheelt weer een paar (lelijke?) panelen in de tuin en je hebt niet te maken met een terugverdientijd.

Je bent met eigen zonnepanelen weliswaar duurzaam bezig, maar het gaat qua besparing om dubbeltjes per dag. Als je je gedrag verandert en wat minder vaak de auto pakt, valt daar veel meer mee besparen. Een volle tank benzine scheelt alweer €90,-. Minder gebruik maken van bezorgmaaltijden scheelt honderden euro’s per maand én ritjes van bezorgbrommers. Zelf naar de supermarkt lopen en op aanbiedingen letten scheelt een paar euro per dag. Ik heb het idee dat dit er veel harder inhakt dan wat er met dit zonnepanelensysteem te besparen valt. Je moet het dan ook vooral doen uit overtuiging dat zonne-energie de toekomst is en minder uitstoot veroorzaakt.

Score 7.8 EcoFlow PowerStream €949 Voordelen + Goede productkwaliteit en materialen

Gemakkelijk aan te sluiten

Flexibel samen te stellen op basis van je behoeften

Duurzaam je eigen energie opwekken

Ook geschikt voor het opladen van je iPhone, iPad en MacBook als een soort super-powerbank Nadelen - Besparingen niet spectaculair

Prijzig in aanschaf

Uitleg over optimale instellingen zou welkom zijn

Conclusie EcoFlow PowerStream

Het EcoFlow PowerStream balkonsysteem is een gebruiksvriendelijke oplossing die gemakkelijk te installeren is. Hiermee is het voor bijna iedereen mogelijk om zonnepanelen te gebruiken en op een duurzame manier je eigen energie op te wekken. De apparatuur ziet er kwalitatief hoogwaardig uit en werkte zonder problemen. Je hebt veel instellingsmogelijkheden via de verzorgd uitziende EcoFlow-app. De zonnepanelen zijn gemakkelijk te bevestigen met tiewraps of schroeven en je kunt ze bij een verhuizing gemakkelijk meenemen naar een ander huis. Eventueel kun je gemakkelijk zelf een raamwerk timmeren om de panelen onder de juiste hoek te plaatsen.

Maar dan de kosten en de opbrengsten. Voor onze situatie blijkt de investering in de EcoFlow PowerStream maar moeilijk te verantwoorden. We hadden al wel begrepen dat het ‘gratis’ laten draaien van een airco niet haalbaar is. Je zult eerst de (toch wel hoge) kosten van de EcoFlow PowerStream terug moeten verdienen en dat duurt een behoorlijke tijd, meerdere jaren. Pas daarna ga je besparen. Maar zelfs als je energieverslindende apparaten zoals airco’s buiten beschouwing laat, is het moeilijk om helemaal ‘off the grid’ te gaan leven. Je moet het vooral zien als een manier om je energierekening te verlagen.

Omdat we deze set tijdelijk te leen kregen, hoefden we ons niet druk te maken over de aanschafkosten. We vonden het leuk om met het systeem te experimenteren en te ontdekken hoeveel je nou eigenlijk verbruikt en hoeveel je bespaart. Het zou handig zijn als EcoFlow je meer tips geeft hoe je het maximale uit het systeem kan halen, want nu is het toch nog veel puzzelen, ontdekken dat je verkeerde instellingen hebt gekozen en langzamerhand bijsturen.

Ben je niet in staat om zelf zonnepanelen te bevestigen of vind je de investering toch te groot, kies dan gewoon voor een energieleverancier gebruik maakt van wind of zon.

EcoFlow PowerStream kopen

Bij het kopen van een balkon-zonnepanelensysteem heb je nogal wat keuze. Wij hebben een set getest met micro-inverter, Delta 2 energiecentrale en 400 Watt aan flexibele panelen. Maar je kunt ook voor meer of minder gaan. Overigens zit je niet vast aan de zonnepanelen van EcoFlow zelf. Je kunt ook die van Anker of een ander merk gebruiken, die soms wat goedkoper zijn en meer vermogen leveren. Je moet hierbij wel opletten dat het maximum voltage van 55 Volt en andere limieten voor elektriciteitswaarden niet worden overschreden. Kies je voor niet-flexibele zonnepanelen, dan kun je goedkoper uit zijn, maar heb je ook wat minder opties om te bevestigen.

De micro-inverter van EcoFlow is echter een onderdeel, dat je wat mij betreft wel moet aanschaffen. Want deze maakt het supersimpel om met zonnepanelen te beginnen, zonder dat je een installateur nodig hebt.

Je vindt het complete aanbod bij Amazon Nederland.