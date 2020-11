IKEA heeft al een tijdje de LILLHULT-kabels, die sinds kort ook in een variant van usb-c-naar-Lightning beschikbaar is. De kabels zijn allemaal relatief goedkoop, maar zijn ze ook de moeite waard? We hebben de kabels getest en delen onze ervaringen in deze LILLHULT review.

IKEA LILLHULT review

Apple’s eigen Lightning-kabels staan niet bekend om de lange levensduur. Als je Lightning-kabel kapot gaat kun je daarvoor soms nog terug naar de Apple Store, maar je kan ook kiezen voor een stevigere kabel. De LILLHULT kabels van IKEA is wat ons betreft zeker het overwegen waard. De kabels zijn goedkoop en gemaakt van 100% polyester en zijn veel beter bestand tegen slijtage dan Apple’s eigen kabels. Je leest in deze IKEA LILLHULT review alles over onze ervaringen.



IKEA LILLHULT kabels in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de LILLHULT kabels van IKEA:

Meerdere varianten: Lightning-naar-usb, Lightning-naar-usb-c, usb-naar-usb-c, usb-c-naar-usb-c en micro-usb-naar-usb

Lightning-varianten MFi-gecertificeerd

Gemaakt van 100% polyester, extra stevig

Verschillende lengtes: 1,5 meter en 0,4 meter (korte versies niet voor Lightning)

Meerdere kleuren: zwart wit, donkergrijs, oranje (kleur verschilt per model)

Met elastiekje om kabel gemakkelijk op te rollen

Prijs vanaf €9,99 (Lightning) of €3,99 (overige modellen)

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze IKEA LILLHULT kabels zijn door iCulture zelf aanschaft.

Voor deze review hebben we drie verschillende exemplaren getest. Het gaat om deze modellen:

Lightning-naar-usb (1,5 meter, zwart-wit)

Lightning-naar-usb-c (1,5 meter, donkergrijs)

Usb-c-naar-usb (1,5 meter, lichtgroen)

De versie van Lightning-naar-usb-c is onlangs aan het assortiment toegevoegd. Voor ons reden genoeg om de kabels grondiger te testen en onze ervaringen te delen. De kabels zitten verpakt aan een kartonnetje, met een tyrap om alles op z’n plek te houden. Pas bij het openmaken met een schaar daarom wel op dat je niet per ongeluk in de kabel knipt.

Het grootste voordeel is de prijs. Met een prijs van €9,99 voor een gecertificeerde Lightning-kabel ben je relatief voordelig uit, helemaal als je het vergelijkt met de prijs bij Apple (€35 voor twee meter). Heb je net een iPhone 12 gekocht, maar mis je een nieuwe gewone Lightning-naar-usb-kabel, dan is de LILLHULT-kabel dus zeker het overwegen waard. De kabels werken met alle Apple-apparaten en zijn geschikt voor alle oplaadsnelheden. De Lightning-naar-usb-variant gebruiken we om onderweg de iPhone op te laden met een powerbank, terwijl de Lightning-naar-usb-c-versie ook weer ideaal is voor thuis om de iPhone bijvoorbeeld aan een MacBook te verbinden. De usb-c-naar-usb-c versie kan je ook gebruiken om je MacBook of iPad met usb-c op te laden, al hebben we die versie niet getest.

De kabels kunnen zowel je iPhone opladen als synchroniseren met je Mac of pc. In het gebruik merk je dan ook geen verschil met een gewone Lightning-kabel. Behalve dan dat de kabels minder snel slijten, dankzij het stevige materiaal waar de kabels van gemaakt zijn. Ze kunnen dan ook best tegen een stootje en zijn daarom ideaal om in je tas te stoppen en met je mee te nemen. De LILLHULT-kabels zijn ook wat dikker, maar daardoor wel wat stug.

De afgelopen anderhalf jaar hebben we regelmatig gebruikgemaakt van de LILLHULT-kabels. Eentje daarvan ging na een paar maanden defect. De Lighting-aansluiting werkte alleen nog maar als je deze op een bepaalde manier in de iPhone stopte. Gelukkig was omruilen geen enkel probleem en met alle kabels daarna hebben we dit gelukkig niet meer ervaren.

De zwakke plek van de Lightning-kabels van Apple is het deel waarin de Lightning-aansluiting over gaat in de kabel. In deze IKEA-versie is dit deel extra stevig gemaakt met een rubberen omhulsel. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat de kabel daar snel stuk gaat. Een nadeel daarvan is wel dat de kabel niet zo makkelijk de hoek om gaat, bijvoorbeeld als je je iPhone gebruikt tijdens het opladen.

Een ander aspect waar we tevreden over zijn, is het elastiekje dat rondom de kabel zit. Met dit elastiekje kun je de kabel makkelijk oprollen als je hem niet gebruikt, waardoor hij eigenlijk nooit in de knoop komt. Het elastiekje vouw je dubbel, zodat je kabel altijd eenvoudig uit elkaar te halen is. Bovendien kun je daarmee ook je eigen lengte bepalen tijdens het gebruik. Heb je niet de volledige anderhalve meter nodig, dan kan je een deel gewoon opgerold in het elastiekje laten.

Score 9 IKEA LILLHULT kabel Vanaf €9,99 Voordelen + Voordelige gecertificeerde Lightning-kabel

Extra stevig, zowel de kabel als aansluiting

Prima lengte

Handig elastiekje om kabel op te rollen

Verschillende aansluitingen (usb, usb-c, Lightning) Nadelen – Door de dikte wel wat stug

Conclusie IKEA LILLHULT review

We zijn erg tevreden met de IKEA LILLHULT kabels voor iPhone, iPad en Mac. De MFi-gecertificeerde kabels zijn stevig, lang genoeg en beschikbaar met veel verschillende aansluitingen. Voor die voordelige prijs vanaf €9,99 is het altijd handig om er eentje in huis te hebben of in je tas te doen. Ze zijn een stuk minder kwetsbaar dan Apple’s eigen kabels, hoewel ze daardoor wel wat stug zijn.

Wil je na het lezen van deze review een IKEA LILLHULT-kabel kopen? Dat kan online of in de winkel: