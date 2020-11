In deze review bekijken we het Figura-hoesje van Otterbox. Deze hoes is bedoeld voor mensen die een kleurrijke hoes met MagSafe willen. Figura is ook nét iets goedkoper dan de siliconen hoesjes van Apple zelf. Maar is de Otterbox Figura het geld waard?

Ben je op zoek naar een fel en kleurrijk hoesje? Dan is de Otterbox Figura voor de iPhone 12 serie misschien wel iets voor jou. Het hoesje is vijf euro goedkoper dan de iPhone 12 siliconenhoes van Apple en is verkrijgbaar in de kleuren Bessenrood, Blauwgroen, Geel en Fuchsia. Je kunt ze bestellen bij Apple voor €49,95. Zijn deze hoesjes een aanrader? Je leest het hier!

Tekst, review en foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). We hebben de Otterbox Figura voor iPhone 12 mini in het geel getest. De hoes op de foto’s is door ons zelf aangeschaft.



Otterbox bestaat als merk al meer dan 20 jaar en sluit regelmatig exclusieve deals met Apple, waarbij ze de producten alleen via de Apple Store verkopen. Ik gebruik doorgaans het leren hoesje van Apple, maar die is bijna drie tientjes duurder dan de Figura. Daarom heb ik de proef op de som genomen en probeerde het Figura-hoesje van Otterbox voor de iPhone 12 mini.

Design van Otterbox Figura hoes voor de iPhone 12 serie

Eerlijk is eerlijk: je moet er maar van houden. De Otterbox Figura is in vier uitvoeringen verkrijgbaar. Van donker ‘Bessenrood’ naar fel ‘Fuchsia’, deze waterverf-designs zijn opvallend. Er is dan ook niet één kleur, zoals dat wel het geval is bij Apple’s eigen hoesjes. Zelf vind ik de combinatie van een gele Figura met een groene iPhone 12 mini erg goed gelukt.

De kleur van de knoppen is aangepast aan de kleur van de hoes zelf. Het waterverf-ontwerp loopt door tot in de binnenkant van alle uitsneden rondom de hoes. Dankzij de verhoogde rand kun je je iPhone met het scherm naar beneden op tafel leggen zonder het te beschadigen. De achterkant is helemaal vlak en je iPhone zal dus niet wiebelen. Tot zover mijn positieve noten over het design, want niet alles is even netjes ontworpen.

Omdat de Otterbox Figura voor de iPhone 12 ook ondersteuning heeft voor MagSafe moet de magneetring in de hoes verwerkt worden. Bekijk je de binnenkant van Apple’s eigen hoesjes, dan zie je een subtiele ring in het midden. De Otterbox Figura pakt het heel anders aan met een groot wit vlak, met daarin een grijze ring. Ik hoopte dat het een soort beschermsticker was, maar helaas is dit echt de MagSafe-magneetring. Gelukkig zit het aan de binnenkant en zie je er tijdens het gebruik van de hoes niets van. Maar mooi is anders.

Die MagSafe-ring is tot daar aan toe, maar mijn grootste klacht ligt bij de pasvorm van de Otterbox Figura. Op mijn exemplaar voor de iPhone 12 mini zit de hoes zowel links als rechts niet strak om de iPhone en kun je erin knijpen. Daardoor kun je de knoppen niet goed indrukken. Het geeft ook een instabiel gevoel als ik de iPhone omhoog houd om een foto te maken. Een nieuw exemplaar had hetzelfde probleem. Het kan zijn dat de overige formaten wel gewoon goed passen. Otterbox maakt de hoes namelijk ook voor de iPhone 12 (Pro) en de iPhone 12 Pro Max. Deze exemplaren heb ik niet getest, maar voor de iPhone 12 mini is het echt een grote afknapper.

Hoe is de Otterbox Figura hoes voor iPhone 12 in gebruik?

Om te beginnen voelt de hoes zacht aan, precies zoals Otterbox belooft van dit TPU-hoesje. Het schuurt niet langs je broekzak en het snijdt niet in je vingers. Dat laatste is soms het geval bij de goedkopere hoesjes van non-merken, dus hierover ben ik zeker tevreden. De opstaande randen zijn niet irritant bij het gebruik van de hoes, maar sommige mensen geven de voorkeur aan een open onderkant in verband met de veegbewegingen om je iPhone te bedienen.



Aan de zijkanten zie je dat de hoes niet strak aansluit op de iPhone.

Aan de linkerkant is een uitsparing voor de zijschakelaar van de iPhone. Deze is groot genoeg en ziet er niet uit alsof het snel zal scheuren. Bij sommige kunststof hoesjes is dit een kwetsbaar onderdeel. Hetzelfde geldt voor de uitsparing bij de Lightning-poort, microfoon en speaker. Toch zijn mijn ervaringen niet allemaal positief bij het gebruiken van een Otterbox Figura voor de iPhone 12. Helaas komt de slechte pasvorm ook hier om de hoek kijken.

Ik noemde het al even bij design, maar de pasvorm is niet goed waardoor je de knoppen slecht kunt indrukken. Tijdens het gebruik van de iPhone 12 mini in deze case moest ik soms dan ook meermaals drukken om de iPhone uit te schakelen of het volume te wijzigen.

Score 6.3 Otterbox Figura €49,95 Voordelen + Uniek ontwerp, maar je moet ervan houden

Voelt fijn aan

Degelijk materiaal

Werkt met MagSafe Nadelen – Geen goede pasvorm (in ieder geval op de 12 mini)

Relatief duur vergeleken met Apple

Conclusie Otterbox Figura review

Ik was dolenthousiast over het ontwerp van deze hoes. Dat ben ik nog steeds, maar er steekt toch iets. Vanwege de pasvorm kan ik deze hoes niet aanraden, zeker omdat er €50 voor wordt gevraagd, terwijl Apple’s goed zittende siliconenhoes maar €5 meer kost. Die hoes is wel perfect afgewerkt. Van een hoesje dat in samenwerking met Apple via de officiële Apple Store wordt verkocht, had ik betere kwaliteit verwacht.

Omdat de hoes op alle vlakken behalve de afwijkende pasvorm erg goed is geef ik de Otterbox Figura een 6,3. Het zal misschien niet voor iedereen een ergernis zijn om knoppen wat steviger in te drukken. Het is ook niet zo dat de iPhone zomaar uit de hoes vliegt.

Twijfel je tussen de Otterbox Figura en Apple’s siliconenhoes, ga dan voor Apple. Je hebt dan een strakker ontwerp en meer keuze uit kleuren. Meer weten over de Apple siliconenhoes voor iPhone 12? Lees dan onze review. Vind je de Figura – net als ik – écht heel mooi en neem je het ongemak van de knoppen voor lief, dan is de Otterbox Figura een goede keuze.

OtterBox Figura met MagSafe kopen

De hoes van Otterbox is te koop voor alle iPhones uit de 12-serie, van mini tot Pro Max. Er is keuze uit vier kleuren: Bessenrood, Blauwgroen, Geel en Fuchsia. Je kunt ze bestellen bij Apple voor €49,95.

