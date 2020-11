Zoek je een leren hoesje voor je iPhone 12? Bij Mujjo vind je kwalitatief goede hoesjes, die goedkoper zijn dan die van Apple. In deze review van de iPhone 12-hoesjes van Mujjo lees je alles over design en gebruik.

Het is alweer een tijd geleden dat we de hoesjes van Mujjo uitgebreid gereviewd hebben (de laatste keer was de Mujjo-hoes voor iPhone X en dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden). Dit jaar was Apple laat van de partij met de leren hoesjes en is de prijs opgeschroefd naar €65. Daardoor is Mujjo een interessant alternatief geworden voor de officiële hoesjes van Apple. Kwalitatief zijn ze namelijk net zo goed, ze bieden meer opties en ze liggen al voor €45 in de winkel. Het enige wat je mist zijn ingebouwde MacSafe-magneten, maar gebruik je dit toch niet dan zijn dit leren hoesjes die we echt kunnen aanraden. Terwijl Apple’s hoesjes steeds duurder worden, blijft Mujjo dezelfde prijzen hanteren.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben de normale case voor iPhone 12 Pro Max in blauw en de Wallet-case voor iPhone 12/12 Pro in zwart getest. De hoesjes op de foto zijn beschikbaar gesteld door Mujjo.



Ik gebruik de Mujjo-hoesjes nu al een paar jaar en ze hebben me al heel wat geld bespaard. Telkens als ik mijn iPhone liet vallen, pakte ik het toestel lachend weer op. Zolang er niet sprake is van een rampzalige situatie, zoals een auto die er vervolgens overheen rijdt, is de kans op schade nihil. Omdat de case een smal randje met overlap over het scherm heeft, is de kans klein dat je toestel schade oploopt. Een scenario waarbij het wel mis kan gaan is wanneer je iPhone op een puntige steen valt, maar die kans is niet zo groot.

Toch blijkt niet iedereen het daarmee eens. In de reacties onder onze gids over MagSafe-accessoires voor iPhone 12 las ik dat sommige mensen de ervaring hebben dat de hoesjes bij één val al op de hoekpunten kapot zijn. Anderen vinden de producten van Mujjo echter beter dan die van Apple, dus het is maar net bij welk kamp je je wilt aansluiten. Zelf ben ik er enthousiast over, maar heb wel gemerkt dat de hoesjes na een jaar gebruik tijdens de zomermaanden vaak wat lelijker worden, omdat een mix van zand, zee, zweet en ijsjes niet zo goed zijn voor leer. In die de hete zomermaanden kun je beter een afwasbaar siliconen of plastic hoesje gebruiken.

Design van de Mujjo-case voor iPhone 12

Mujjo brengt voor alle modellen van de iPhone 12-serie een passend hoesje uit. Bij de iPhone 12/12 Pro heb je de meeste keuze: deze zijn verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk zwart, bruin, blauw en groen. Kies voor een glad hoesje of een model met recht geplaatst kaartvakje. Deze walletcase is steeds 5 euro duurder.

Bij de iPhone 12 mini en de iPhone 12 Pro Max zijn er drie kleuren: zwart, bruin en blauw. De normale case ziet er bij alle modellen hetzelfde uit, terwijl bij de walletcase het kaartvak op de iPhone 12 Pro Max schuin is geplaatst. Het achtervak is er netjes opgestikt. Er passen 1 of 2 pasjes in. Als je wilt kun je er ook 3 pasjes of wat papiergeld in kwijt, waarbij het leer nog wat oprekt. Maar houd er rekening mee dat leer niet meer krimpt als je op een later moment besluit om met minder kaarten te gaan rondlopen. Pasjes tevoorschijn halen gaat wat lastiger, omdat het zo strak zit (de kaarthouder van Apple heeft daarvoor een slim mechanisme, waardoor de onderin de case worden geklemd en waarbij je ze via een gat omhoog kan schuiven). Heb je wat 3D-letters op de kaart staan, dan wordt het wat makkelijker om de kaart omhoog te schuiven. Dit heb ik liever dan een te ruim kaartvak, waar de pasjes steeds uit vallen.

De Mujjo-hoesjes hebben een opening voor de muteknop, terwijl de volumeknoppen bedekt zijn. Ze steken prominent uit, waardoor je ze ook op de tast goed kunt terugvinden. Het indrukken van de knoppen gaat wel iets lastiger, vooral als je je dag vult met het maken van screenshots en vaak je iPhone moet rebooten.

Een punt waar mensen erg passioneel over zijn, is de opening aan de onderzijde. De hoesjes van Apple zijn dit jaar allemaal gesloten, met openingen voor speaker en Lightning-poort. Bij Mujjo is gekozen voor een wat grotere uitsnede. Of je dit handig vindt is een kwestie van smaak. We merkten dat veel mensen enthousiast zijn over de gesloten onderkant bij Apple, maar als je vaak vanaf de onderrand omhoog veegt om apps te sluiten zit de rand wat in de weg en wordt extra snel vuil.



Wil je de combinatie van Apple’s eigen hoesje met kaartvak, dan ben je €120 (siliconen) of €130 (Leer) kwijt. Mujjo’s oplossing is veel goedkoper en zit steviger vast.

Een detail waarbij de Mujjo-cases positief naar voren komen is de ring rondom de camerabult. Die is bij Mujjo met leer bekleed, terwijl Apple heeft gekozen voor een grote plastic ring die qua kleur wat afsteekt. De binnenkant van de Mujjo-cases is van suede, dat prettig aanvoelt. De buitenkant voelt aanvankelijk wat papierachtig aan. Mocht je dus plannen hebben om je case helemaal te personaliseren door er met een stift op te tekenen: dat kan. Na verloop van tijd zal het leer door inwerking van vette vingers een wat natuurlijker uitstraling krijgen. Wil je het verouderingsproces wat versnellen, dan zou je er zoals hierboven aangegeven, een tijdje mee op het strand kunnen gaan liggen. Maar waarom zou je?

Gebruik van de Mujjo-case voor iPhone 12

De Mujjo-case is zoals gezegd niet voorzien van MagSafe-ringen en bevat dan ook geen ingebouwde magneten. Wel kun je nog steeds de MagSafe-adapter blijven gebruiken. Die plakt achterop de case vast, al is de verbinding wel wat minder sterk. Bij Apple’s eigen hoesjes kun je de iPhone aan de kabel optillen, als de MagSafe Charger erop zit. Bij de Mujjo-hoesjes kan dat niet. Uiteraard plakt ook de Leren kaarthouder-case van Apple (review) er niet goed aan vast. Dat is misschien jammer, maar wie geen interesse heeft om Apple’s zakken te vullen met allerlei nieuwe MagSafe-accessoires kan met deze hoesjes prima vooruit.

De hoes maakt je iPhone niet veel dikker, ligt lekker in de hand en is door het materiaal ook lekker stroef, zodat je meer grip hebt. Je steekt de iPhone moeiteloos in de case, zonder dat je veel kracht moet uitoefenen. Ook glijdt de case er niet af, omdat de randjes iets over het scherm heen steken. Daardoor is je display ook meteen goed beschermd.

Score 8.5 Mujjo hoesjes voor iPhone 12 Vanaf €45 Voordelen + Keuze uit meerdere modellen, met en zonder kaartvak

Blijft lange tijd mooi

Beschermt je iPhone voldoende tegen vallen

MagSafe Charger en Qi-laders werken door de case heen

Goedkoper dan Apple's eigen leren cases

Kwalitatief hoogwaardig product, ziet er luxe uit

Knoppen zijn op de tast goed terug te vinden Nadelen – Opening aan de onderkant vindt niet iedereen fijn

Geen MagSafe ingebouwd

Minder kleurkeuze dan bij Apple

Conclusie Mujjo-cases voor iPhone 12

De Mujjo-cases zijn wat ons betreft een aanrader als je een lederen beschermhoes voor je iPhone zoekt en de prijs van €65 bij Apple buiten proportie vindt. Je betaalt een tientje extra voor de MagSafe-magneten en mocht je die niet gaan gebruiken, dan zijn deze Mujjo-cases een beter alternatief. De Mujjo-hoesjes zijn zelfs nog goedkoper dan de siliconenhoezen van Apple, die nogal snel kapot gaan. En je kunt kiezen voor een variant waar het kaartvak al aan vast zit.

De hoes is volledig in leder gewikkeld, zonder de plastic details die je bij Apple’s eigen lederen hoesjes vindt. De Mujjo-hoesjes zijn van een goede kwaliteit leer gemaakt en gaan lang mee, maar je moet tijdens de zomermaanden wel wat meer oppassen als je ze mooi wilt houden.

Mujjo-cases voor iPhone 12 kopen

De Mujjo-cases zijn verkrijgbaar bij meerdere winkels vanaf €45.

Koop je je hoesje bij bovengenoemde winkel, dan krijg je er een gratis Glaasie screenprotector ter waarde van €13,90 bij. Dit geldt voor elke Mujjo-hoes, dus ook voor eerdere iPhones.

