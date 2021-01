2021 lijkt toch echt het jaar te worden waarop we de AirTag mogen verwelkomen. Apple is al jaren bezig met deze voorwerpentracker en verklapte zelfs de naam in een supportvideo. Al in 2019 verschenen de eerste aanwijzingen voor een dergelijk accessoire, onder andere in de Zoek mijn-app. Via de code van iOS is een verborgen menu ontdekt, wat de thuisplaats moet worden van de AirTag en andere soortgelijke accessoires. MacRumors ontdekte nu dat iedereen dit menu kan bekijken, gewoon via Safari.



Bekijk het verborgen Objecten-menu voor de AirTag

In het Engels heet dit tabblad, dat nog niet op de normale manier te zien is in de Zoek mijn-app, Items. Voor de Nederlandse vertaling heeft Apple gekozen voor Objecten. Apple linkt op die pagina ook naar een supportdocument, maar deze staat nog niet online. In het Objecten-scherm kun je alvast zien hoe de toekomstige interface eruit ziet.

Je kunt dit scherm zelf openen door naar Safari te gaan en in de adresbalk findmy://items te typen. Vervolgens verschijnt er in Safari een pop-up melding met de vraag of je de Zoek mijn-app wil openen. Tik op Open en het nieuwe Objecten-menu verschijnt in beeld.

Je ziet hier twee opties: Voeg object toe en Identificeer gevonden object. In beide gevallen zie je een animatie met een vergrootglas die zoekt naar een hoofdtelefoon, rugtas of rolkoffer. Heel veel meer kan je er nu nog niet mee doen, omdat er nog geen trackers en apparaten zijn die hiermee samenwerken. Onlangs kondigde Belkin wel de Soundform Freedom True Wireless Earbuds met Zoek mijn-ondersteuning. Die zouden in maart of april 2021 beschikbaar komen.

Dat het scherm nu al in iOS zit, is overduidelijk een voorbode voor de uitbreiding van de Zoek mijn-app én de komst van de AirTag. Er waren eerder al animaties opgedoken in iOS 14.3, ter voorbereiding voor de AirTag en andere trackers. Blijkbaar zit dit dus nog steeds verstopt in de huidige publieke versie van iOS 14.3.

Alles wat we weten over de AirTag lees je in ons overzicht.