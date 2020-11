Apple gaat in rap tempo door met het ontwikkelen van nieuwe iOS-versies. Apple heeft inmiddels al iOS 14.1 en iOS 14.2 uitgebracht, maar komt binnenkort met iOS 14.3. Ook daarin zitten weer een aantal nieuwe functies voor de iPhone en iPad, die we hier voor je op een rijtje zetten. Eén van de verbeteringen is de komst van Apple ProRAW op de nieuwste modellen, maar er zijn nog meer zichtbare en onzichtbare verbeteringen in iOS 14.3. Dit zijn de nieuwe functies van iOS 14.3 die je binnenkort kan verwachten.



#1 Apple ProRAW in iPhone 12 Pro

Apple liet al weten dat Apple ProRAW, een geavanceerde camera-functie voor de iPhone 12 Pro, dit najaar beschikbaar zou komen. In iOS 14.3 is de functie toegevoegd. Met ProRAW behoud je de veelzijdigheid van het schieten van foto’s in het RAW-formaat met de daarbij behorende voordelen in de vrijheid van het bewerken, maar ziet de foto er ook mooi uit dankzij technieken van Apple. RAW-foto’s staan erom bekend dat ze in de basis niet het mooiste resultaat geven en dat er nog veel nabewerking nodig is. Bij Apple ProRAW zou dat niet het geval zijn. In iOS 14.3 is dit toegevoegd als instelling voor de Camera-app. In onze eerdere uitleg lees je wat Apple ProRAW precies is.

#2 Suggesties voor apps van derden

9to5Mac ontdekte dat Apple in iOS 14.3 suggesties gaat geven voor apps van derden zodra je een iPhone installeert. Dit is mogelijk het gevolg van nieuwe regelgeving in een aantal landen. Apple ligt al een tijdje onder vuur vanwege mogelijk machtsmisbruik en door suggesties te geven voor andere apps voor browsen, mailen en het versturen van berichten, kan Apple tegemoet komen aan de nieuwe eisen. Deze suggesties zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar, want Apple zou dit alleen doen in landen waar dit vereist is.

#3 Ondersteuning AirTag en andere trackers

In de Zoek Mijn-app is achter de schermen ondersteuning toegevoegd voor de AirTag en andere trackers van derden. Apple liet eerder al weten dat ze de Zoek Mijn-app gaan openstellen voor derden, zoals Tile. Vooralsnog was dit nog niet beschikbaar, maar mogelijk is iOS 14.3 de versie waarbij dit mogelijk is. In de code zijn allerlei aanwijzingen gevonden. Er is zelfs een video verborgen waarin een animatie te zien is. De app kan allerlei waarschuwingen tonen als je een voorwerp met tracker vindt. Een tracker, zoals de AirTag of Tile, is gekoppeld aan een Apple ID. In iOS 14.3 is een hele rits waarschuwingsmeldingen toegevoegd, bijvoorbeeld voor het vervangen van de batterij, dat de eigenaar van het voorwerp de locatie kan volgen en dat een voorwerp in de buurt is.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc — Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020

#4 Verwijzing AirPods Studio

Apple heeft ook een verwijzing verstopt naar de AirPods Studio. Er is een icoontje van de AirPods Studio ontdekt in iOS 14.3. Het ontwerp van dit icoontje komt overeen met het eerdere gelekte design van de AirPods Studio. Het is goed mogelijk dat iOS 14.3 al helemaal klaargemaakt wordt voor de aankomende hoofdtelefoon, die naar verwachting in het voorjaar van 2021 aangekondigd wordt.

#5 Ondersteuning App Clip-codes

Met App Clips kun je een deel van een app gebruiken, zonder dat je de hele app uit de App Store hoeft te halen. Er is al een aantal apps die hier gebruik van maakt, bijvoorbeeld door een link te delen, een QR-code te scannen of op een knop in een website te klikken. Maar er is nog een andere manier om App Clips te gebruiken, namelijk met door Apple ontworpen App Clip-codes. In iOS 14.3 is ondersteuning toegevoegd voor deze speciale App Clip-codes. Je kan het scannen met de camera, waarna de App Clip automatisch geïnstalleerd wordt.

#6 Updates via Woning-app

De Woning-app laat je straks updates voor accessoires downloaden en installeren. Op dit moment moet je een update voor een HomeKit-accessoire nog doen via de app van de fabrikant, bijvoorbeeld Philips Hue of Eve. In iOS 14.3 lijkt het mogelijk te worden om dit direct via de Woning-app te doen, als de fabrikant van het accessoire hiervoor kiest. Er is in de code een melding ontdekt waarin staat dat er voor accessoires updates beschikbaar zijn, met daarbij een knop om meteen alles te updaten. He tis nog niet zeker of dit in de uiteindelijke versie van iOS 14.3 toegevoegd wordt.

#7 Nieuwe standaard zoekmachine: Ecosia

Je kan op je iPhone de standaard zoekmachine wijzigen naar bijvoorbeeld DuckDuckGo. In iOS 14.3 voegt Apple ook Ecosia toe. Ecosia is een duurzame zoekmachine, die 80% van de winst gebruikt om het regenwoud te beschermen. Ze werken daarvoor samen met het Wereld Natuur Fonds. De zoekmachine gebruikt hiervoor de resultaten van Bing.

#8 Ondersteuning voor nieuwe gamecontrollers

De update voegt ook ondersteuning toe voor nieuwe gamecontrollers. Vanaf iOS 14.3 kun je de nieuwe PlayStation DualSense Wireless Controller koppelen en gebruiken met games van bijvoorbeeld Apple Arcade. Ook de Luna Controller van de nieuwe cloudgameingdienst van Amazon is dankzij iOS 14.3 en iPadOS 14.3 te koppelen aan je iPhone of iPad.

#9 Cardio Fitness meldingen

Er is code ontdekt in iOS 14.3 die wijst op een nieuwe Cardio Fitness-functie van de Apple Watch, in combinatie met watchOS 7.2. In de code staat de volgende tekst:

Apple Watch can access your cardio fitness, a strong indicator of overall health. To enable estimates outside of a workout, turn on Wrist Detection. Apple Watch can notify you if your cardio fitness reaches a level where you may experience limitations in your daily activity.

Om de functie te gebruiken moet je 20 jaar of ouder zijn. De meldingen worden verstuurd vanaf de Apple Watch naar de iPhone. Het is niet duidelijk of dit alleen bij bepaalde modellen van de Apple Watch mogelijk is.

#10 Overige verbeteringen

Er is nog een aantal kleine verbeteringen in iOS 14.3:

Zwangerschap : In de Gezondheid-app is een nieuwe sectie voor zwangerschap toegevoegd.

: In de Gezondheid-app is een nieuwe sectie voor zwangerschap toegevoegd. Weer : De Weer-app geeft in ondersteunende gebieden gezondheidsaanbevelingen als de luchtkwaliteit onvoldoende is. Dit wordt ondersteund in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Mexico. De luchtkwaliteit is nu ook in China beschikbaar.

: De Weer-app geeft in ondersteunende gebieden gezondheidsaanbevelingen als de luchtkwaliteit onvoldoende is. Dit wordt ondersteund in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Mexico. De luchtkwaliteit is nu ook in China beschikbaar. Fitness+ : In Privacy > Analyse en verbeteringen is een niet werkende instelling voor Apple Fitness+ toegevoegd. Deze dienst verschijnt eind dit jaar in onder andere de VS.

: In Privacy > Analyse en verbeteringen is een niet werkende instelling voor Apple Fitness+ toegevoegd. Deze dienst verschijnt eind dit jaar in onder andere de VS. Shortcut voor wallpaper: Je kan met een Siri Shortcuts een wallpaper instellen voor zowel je toegangsscherm of beginscherm. Eerder zat dit ook al in een beta, maar werd het weer verwijderd.

De beta van iOS 14.3 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. We verwachten dat de update later dit jaar voor iedereen beschikbaar komt.