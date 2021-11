Targus rugzak met Zoek mijn-support

Je kunt je afvragen of het zin heeft om een speciale rugzak te kopen met Find My-support. Je kunt immers gewoon een AirTag in je tas stoppen en daarbij ben je veel flexibeler. Dit idee doet dan ook wat denken aan rugtassen waarbij je een ‘ingebouwde powerbank’ krijgt meegeleverd: vaak is het een losse batterij die je net zo goed zelf erin had kunnen stoppen. Maar het is mooi om te zien dat er in ieder geval wat schot zit in het aanbod van Find My-ondersteunde accessoires. Of je er eentje koopt is een persoonlijke keuze.



Deze rugtas van accessoiremaker Targus is alvast bekroond met een CES 2022 Innovation Award, een prijs die wordt uitgereikt door de bekende techbeurs in Las Vegas. Ook dit jaar vindt de beurs weer in januari plaats. De rugzak is voorzien van een kleine tracking-module waarmee je de locatie kunt opvragen via de Zoek mijn-app op de iPhone Apple stelde het Zoek mijn-netwerk afgelopen zomer open voor andere accessoires. Van Moof was een van de eerste die erop insprong, maar er komen mondjesmaat steeds meer bij.

Het gaat om de Cypress Hero EcoSmart Backpack, die in het voorjaar van 2022 op de markt moet komen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt, maar het huidige model (zonder Zoek mijn kost rond de 70 euro). Volgens de fabrikant werkt het ook met nauwkeurig zoeken, zodat je de exacte afstand en de richting van je zoekgeraakte item op het iPhone-scherm kunt zien. Hiervoor heb je een iPhone 11 of nieuwer nodig.

Is de rugzak niet meer in de buurt van zijn eigenaar dan kunnen anderen je via het Zoek mijn-netwerk helpen terug te vinden. Dit werkt op basis van Bluetooth-signalen. De laptoptas is geschikt voor alle MacBook-formaten, inclusief de nieuwste 16-inch. Er zitten ook zakken en vakken in voor allerlei andere items. Verder is hij milieuvriendelijk geproduceerd gan gerecycled materiaal: er zit het equivalent van 26 plastic waterflessen in verwerkt.