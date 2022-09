iCulture Vandaag: dit was maandag 12 september 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 12 september 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het was een drukke en lange dag op de redactie van iCulture. Bij de release van iOS 16 en de andere updates komt namelijk nog veel meer kijken: er kwamen ook allerlei andere updates beschikbaar voor bijvoorbeeld de HomePod en de Apple Watch. En veel mensen raakten in verwarring omdat ze ook nog iOS 15.7 voor hun neus kregen. Eerst die maar updaten, of meteen door naar iOS 16? In een flinke berg artikelen hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk optredende problemen op te lossen. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



