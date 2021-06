Kan jij dit jaar je Apple Watch updaten naar watchOS 8? De kans is groot dat dat kan, want veel modellen worden ondersteund. Lees hier welke Apple Watches geschikt zijn voor watchOS 8.

Het werd even spannend welke modellen van de Apple Watch geschikt zijn voor watchOS 8 . Er zijn bij de Apple Watch Series 3 veel klachten over problematisch updaten en meer, maar we hebben goed nieuws: alle huidige modellen van de Apple Watch zijn geschikt voor watchOS 8.

watchOS 8 is de aankomende grote software-update voor de Apple Watch van najaar 2021. Apple gaat watchOS 8 vermoedelijk aankondigen tijdens de WWDC 2021, in juni van dit jaar. In watchOS 8 verwachten we in ieder geval nieuwe wijzerplaten, handige nieuwe sport- en gezondheidsfuncties en andere verbeteringen op de Apple Watch.