Always-on in watchOS 8

Sinds de Apple Watch Series 5 heeft de Apple Watch een always-n scherm. Hierdoor is de wijzerplaat in een gedimde status altijd in beeld, zelfs als je niet naar het scherm kijkt. Sommige apps werken ook met het always-on scherm, zoals een actieve workout in de Workout-app. Maar veel andere apps laten alleen een geblurd scherm zien, met daar bovenop het tijdstip afgebeeld. In watchOS 8 voert Apple verbeteringen door voor always-on.



#1 Meer standaardapps

Met ingang van watchOS 8 heeft Apple meer apps geschikt gemaakt voor het always-on-display. Het gaat om Wekker, Kaarten, Stopwatch, Mindfulness, Huidige, Telefoon, Podcasts, Timers en Dictafoon. Als je een van deze apps open hebt en je pols niet meer naar je gezicht draait, verschijnt er dus geen geblurd scherm met alleen een digitale klok meer. In plaats daarvan zie je de gedimde versie van de app, zodat je de content makkelijker kan aflezen. Je hoeft dan dus niet weer je pols te draaien om het scherm te activeren. Dit zal vooral van pas komen bij bijvoorbeeld de timer, zodat je tijdens het koken makkelijker kan zien hoe ver de timer al is.



Situatie in watchOS 7 vs watchOS 8

#2 Ook voor third-party apps

Voor het eerst kunnen ook apps van derden gebruik maken van deze nieuwe always-on status, zodat het scherm dus niet meer geblurd wordt. Apps van ontwikkelaars kunnen net als die van Apple de content blijven tonen, zelfs als je niet naar het horloge kijkt. In een WWDC-sessie voor ontwikkelaars legt Apple uit hoe dit in zijn werk gaat. Alle apps die gemaakt zijn met de nieuwe watchOS 8 SDK kunnen hier gebruik van maken. Zodra watchOS 8 uit is en meer apps bijgewerkt zijn voor de nieuwste versie, zul je dus veel minder vaak het geblurde scherm met het tijdstip zien.

#3 Meteen actief als je erop tikt

Ook verbetert Apple de bediening van het always-on scherm. De interface is meteen actief zodra je erop tikt, dus je hoeft niet eerst de Apple Watch wakker te maken om de interface te bedienen. Apple maakt wel onderscheid tussen apps in hoe vaak de content ververst wordt in de always-on status. Apps met een actieve sessie, zoals een timer, workout of audio-app, kunnen de beelden elke seconde bijwerken. Voor timers betekent dit dat tiende secondes niet meer zichtbaar zijn. Voor andere apps zonder actieve sessie, zoals een weerapp, kan de content elke minuut worden bijgewerkt.

Deze verbeteringen voor het always-on scherm in watchOS 8 zorgen er in ieder geval voor dat het display een stuk bruikbaarder wordt in de altijd aan-status.

Meer over watchOS 8

watchOS 8 is de grote update voor de Apple Watch van 2021. Wil je weten of jouw Apple Watch geschikt is? Dat is gemakkelijk te bepalen: als je een Apple Watch Series 3 hebt kun je dit najaar updaten. Er vallen dit jaar geen modellen af, dus als je nu watchOS 7 hebt geïnstalleerd kun je ook updaten naar watchOS 8, zodra de officiële versie beschikbaar is. We verwachten watchOS 8 in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting of lees ons overzicht met de beste watchOS 8 functies!