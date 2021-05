Tidal is vanaf nu op de Apple Watch te beluisteren, ook offline! Daarmee is het de tweede streaming muziekdienst in korte tijd die de sprong maakt naar offline luisteren op de Apple Watch. Spotify is ze net een paar dagen voor.

Tidal nu op de Apple Watch

De ‘streaming wars’ kunnen beginnen en het draait daarbij niet alleen om lossless muziek, ook om functies die je bij de ene dienst wel krijgt en bij de andere niet. Spotify maakte snel een inhaalslag door offline afspelen op de Apple Watch mogelijk te maken en nu volgt Tidal. Versie 2.26.0 van de Tidal-app voor iOS is nu beschikbaar om te installeren op je iPhone en Apple Watch. Daarmee zijn ze weliswaar aan de late kant, maar nog net op tijd voordat Apple Music in een hogere kwaliteit beschikbaar komt. Dat is een ontwikkeling waar Tidal niet blij mee zal zijn.



Bij Apple Music (€9,99 per maand) betaal je namelijk niets extra om lossless te luisteren terwijl HiFi Lossless-muziek bij Tidal €19,99 kost. Op de Apple Watch heb je toegang tot je nummers, albums, afspeellijsten en gedownloade content. Je kunt er offline naar luisteren zonder internetverbinding.

Tidal bestaat sinds 2014 en heeft meer dan 70 miljoen nummers. Sinds 2015 is het ook in Nederland en België te beluisteren. Grote namen achter het bedrijf zijn Jay-Z en sinds kort Jack Dorsey (Twitter, Square). Laatstgenoemde kocht in maart een meerderheidsaandeel in Tidal, maar het is de vraag of de dienst nog wel zo onderscheidend is als alle andere ook lossless muziek gaan aanbieden en qua functies op hetzelfde niveau zitten.