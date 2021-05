Brydge iTrack

Het is alweer een behoorlijke tijd mogelijk om op de iPad een trackpad te gebruiken. Brydge speelt er nu op in met de iTrack, speciaal voor iPad. Je hoeft qua design niet lang te raden waar Brydge de inspiratie vandaan heeft gehaald. Het ziet er Apple-achtig uit en is dan ook gemaakt van aluminium in een kleur die doet denken aan spacegrijs. De trackpad meet 14 x 9 cm en is daarmee iets kleiner dan de 16 x 11,5 cm metende Magic Trackpad 2 van Apple.



Dit accessoire heeft een lange voorgeschiedenis. Op CES 2020, anderhalf jaar geleden, werd de iTrack al voorgesteld aan het publiek. Binnenkort ligt hij in de winkel, met een USB-C-aansluiting om op te laden, een behoorlijk lange batterijduur en multi-touch functies om lekker te kunnen werken. De bovenkant is net als Apple’s trackpad gemaakt van glas voor een glad oppervlak.

De iTrack is speciaal ontworpen voor de iPad en dat is wel nodig ook. Er kan namelijk vertraging optreden, vanwege de manier waarop iPadOS communiceert. Om dit op te lossen heeft Brydge de functie ‘Instant-On’ bedacht waardoor het trackpad urenlang in een energiebesparende modus blijft staan. Je hoeft dan niet steeds te wachten om opnieuw te zijn verbonden. Zodra je de iPad uit slaapstand haalt is je trackpad ook meteen verbonden.

Brydge kennen we vooral van de iPad-toetsenbordhoezen, waardoor je iPad eruit ziet als een laptop. Dat is voor mensen die vaak onderweg zijn met de iPad. Deze iTrack is op een heel ander publiek gericht: mensen die thuis zitten en de iPad als desktopcomputer willen gebruiken. Je hebt dan nog wel een Bluetooth toetsenbordje nodig, maar daarvan zijn er talloze.

Wil je liever een gecombineerde oplossing dan heeft Brydge ook een Max+ met een gigantisch trackpad. Om te gebruiken heb je een geschikte iPad met iPadOS 13.4 of nieuwer nodig, want vanaf die update zit de volledige cursorondersteuning erin. De Brydge iTrack kost $99 en is in ieder geval beschikbaar bij de fabrikant zelf. Je kunt ook wachten tot Nederlandse winkels ‘m in het assortiment opnemen.