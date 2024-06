Heb je bijvoorbeeld geen vrienden waarmee je workout-data deelt, dan heeft het ook geen zin om dit infoblok in de Conditie-app te tonen. Ben je echter fanatiek bezig met de Apple Watch-uitdagingen, dan is de kaart Medailles echt iets voor jou. Doe je Fitness+ workouts zonder Apple Watch, dan zal de Conditie-app er voor jou weer heel anders uit zien en wil je de uitgevoerde workout-sessies onder handbereik hebben. De Conditie-app kreeg in iOS 17 al een behoorlijke opknapbeurt, maar in iOS 18 gaat Apple nog een stap verder door je de mogelijkheid te geven helemaal zelf de app samen te stellen.

Conditie-app aanpassen

Als je de Conditie-app na het installeren van de iOS 18 beta voor de eerste keer weer opstart, zie je bovenin een aansporing om de indeling aan te passen. Je kunt nieuwe categorieën en kaarten toevoegen. Ook kun je met je vinger de volgorde van de blokken aanpassen, zoals je bij het verplaatsen van appiconen en widgets gewend bent. Hou je vinger op een van de blokken gedrukt en sleep deze naar een andere plek. Je kunt ook op Wijzig drukken om te kiezen tussen verschillende weergaven. Zo kun je de Medailles-kaart in een 1×1 of een 2×2 formaat op het scherm zetten.

Nieuwe infoblokken toevoegen aan de Conditie-app

Is een bepaald infoblok nog niet aanwezig, dan zie je een duidelijke groene balk met de tekst Voeg kaart toe. Tik hierop en het infoblok wordt onderaan op het hoofdscherm geplaatst. Je kunt het blok nu met je vinger naar de gewenste plek slepen. Eén van de infoblokken die je vast nog niet had toegevoegd, is de Trainingsbelasting. Die is namelijk nieuw toegevoegd in watchOS 11 en laat zien hoe zwaar de training is geweest en hoe dit zich verhoudt tot de inspanning op eerdere dagen.

Ben je helemaal tevreden met de nieuwe indeling, dan bevat de app alleen nog de infoblokken die voor jou relevant zijn. Zo is de staplengte en aantal keren dat je je rolstoel hebt voortbewogen voor veel mensen niet zo relevant, terwijl je wel wil weten hoeveel stappen je op een dag hebt gezet (bijv. 10.000 stappen). Met de knop Bekijk alle categorieën kun je alle items zien waaruit je kunt kiezen.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote Apple Watch-update van 2024. In watchOS 11 vind je talloze nieuwe functies, zoals zelfgekozen wandelroutes met navigatie en een Vertaal-app. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 verwachten we in september of oktober najaar, terwijl in de tussentijd de beta van watchOS 11 getest kan worden.