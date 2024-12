Apple TV+ is komend weekend gratis voor iedereen: dit moet je gezien hebben

Apple heeft iets leuks bedacht om het nieuwe jaar goed te beginnen: in het weekend van 4 januari en 5 januari 2025 kan iedereen gratis streamen! Je kunt de complete catalogus met alle films en series bekijken, zonder te hoeven betalen. Het is bedoeld om alvast warm te draaien voor nieuwe releases die begin 2025 beschikbaar komen, zoals het veelbelovende tweede seizoen van Severance. Het enige wat je hoeft te doen is de Apple TV-app te openen op één van de vele ondersteunde devices en je hebt daarbij keuze genoeg. iPad, Mac, smart-tv, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Roku en Amazon Fire TV zijn enkele voorbeelden. Ben je nu al overtuigd dat Apple TV+ de moeite waard is, dan kun je ook nu al een abonnement afsluiten.

Het is de eerste keer dat Apple een dergelijk evenement organiseert. Eerder was het alleen mogelijk om gebruik te maken van een gratis proefabonnement, voordat je gaat betalen. De dienst kost momenteel €9,99 per maand en er kunnen maximaal zes personen meekijken binnen een gezin. Ook maakt het deel uit van de Apple One-bundels.

Wat ga je kijken? Dit zijn is het beste van Apple TV+ in 2024

We kunnen je natuurlijk vertellen dat je Ted Lasso en For All Mankind moet kijken, of dat je CODA, Finch en Greyhound weer eens moet afstoffen, maar die series en films heb je waarschijnlijk al gezien. Dit jaar is er genoeg nieuws verschenen, dat echt de moeite is. Hier zijn onze favorieten!

#1 Silo

In Silo gaan we ondergronds, waar een groep mensen zichzelf in leven probeert te houden omdat de aarde zelf onbewoonbaar is geworden. Er gelden strenge regels en wie daar niet aan voldoet, wordt naar buiten gestuurd. Rebecca Ferguson speelt de hoofdrol als Juliette Nichols, een monteur uit de onderste regionen van de silo, die na een promotie iets te veel op zoek gaat naar antwoorden. Op het eerste gezicht lijkt Silo een postapocalyptisch drama, met veel duistere beelden. Maar er is veel meer. In het tweede seizoen komen we terecht in een tweede silo en ontmoeten we nieuwe personages. En er komen nog meer seizoenen aan! De eerste twee seizoenen beslaan namelijk alleen het eerste boek in de trilogie van schrijver Hugh Howey.

#2 Severance

Helaas kun je nog niet seizoen 2 van Severance zien, maar je kunt je alvast wel voorbereiden door het eerste seizoen nog eens goed te bestuderen. Deze verknipte thriller speelt zich af op het kantoor van Lumon Industries, een enorm techbedrijf zonder ramen. Er wordt een experimentele procedure gebruikt, waardoor werknemers mentaal in tweeën worden gesplitst: in de buitenwereld weet je niets meer van wat er binnen de kantoormuren is gebeurd. In seizoen werden een hoop mysteries onthuld die nog steeds niet zijn opgelost, dus we zitten nog met een hoop vragen en kunnen niet wachten tot seizoen 2 klaar staat.

#3 Disclaimer

Cate Blanchett speelt een bekende journalist, die met haar verleden te maken krijgt. Haar leven stort volledig in als ze een mysterieus manuscript toegestuurd krijgt, waarin haar grootste geheimen worden onthuld. Als kijker moet je in deze psychologische thriller de puzzelstukken bij elkaar zoeken om te begrijpen wat er nu echt is gebeurd. Van Alfonso Cuarón, de regisseur van o.a. Gravity en Children of Men.

#5 Bad Sisters (seizoen 2)

Serie over een groep zussen die hun onuitstaanbare zwager willen vermoorden, maar waarbij dat telkens mislukt. Uiteindelijk is de zwager toch overleden, maar hoe en door wie? Dat is niet meteen duidelijk. We hebben genoten van het eerste seizoen van Bad Sisters en in het tweede seizoen wordt de spanning vastgehouden.

#4 Dark Matter

Dark Matter is een verhaal over parallelle universums. De natuurkundige Jason (Joel Edgerton) slaagt erin om zichzelf te kidnappen. De ene versie van Jason heeft een rustig en gelukkig maar ook wat leeg leven als een college professor, maar in een andere wereld is hij waanzinnig succesvol en eenzaam.

#5 Pachinko

Een serie over verschillende generaties van een familie in Korea en Japan. Het historische drama van Min Jin Lee is prachtig in beeld gebracht, maar geeft er ook een unieke draai aan. Het meertalige verhaal springt heen en weer in de tijd, tussen de Koreaanse vrouw Sunja die in 1945 in Osaka haar zonen opvoedt, terwijl in het Tokyo van 1989 haar kleinzoon geld probeert te verdienen in tijden van economische onzekerheid. Bij deze serie moet je flink opletten om alles te kunnen volgen, maar dat zorgt er juist voor dat het verhaal je helemaal pakt.

#6 Criminal Record

Twee detectives worden door een anoniem telefoontje met elkaar gekoppeld en moeten gaan samenwerken aan een case. De ene is gepokt en gemazeld in het vak en wil alles doen om zijn reputatie hoog te houden, terwijl de ander jong en gedreven is en alles wil doen om de waarheid boven tafel te krijgen. Met acteurs Cush Jumbo en Peter Capaldi.

#7 Slow Horses (seizoen 4)

Een veelgeroemde serie die al meerdere prijzen heeft gewonnen en is uitgegroeid tot een publiekslieveling. Met Gary Oldman in de hoofdrol. Slough House is het bureau van de Britse veiligheidsdienst MI5 waar de agenten belanden die een onvergeeflijke fout hebben gemaakt, de zogenoemde ‘Slow Horses’. Jackson Lamb staat aan het hoofd van dit afvoerputje van de spionagedienst. De agenten krijgen saai en geestdodend werk te doen, in de hoop dat ze na een poosje ontslag nemen. Maar in plaats van een gezapig bestaan raakt Slough House telkens verwikkeld in de meest spannende zaken.

#8 Sugar

Privédetective John Sugar (Colin Farrell) lijkt een stereotype. Hij zit altijd strak in het pak, rijdt in een coole cabriolet en drinkt graag whiskey. Hij is tevens de man die je moet hebben als iemand vermist gemaakt. In deze duistere serie komen langzamerhand de geheimen aan het oppervlak, waardoor deze detectiveserie opeens een hoop science fiction blijkt te bevatten. Het tweede seizoen komt er binnenkort aan.

#9 Sunny

Hou je van een moordmysterie met een retrofuturische insteek? Dan is Sunny iets voor jou. Wanneer haar man en zoon spoorloos zijn verdwenen na een vliegtuigongeval, weet Suzie Sakamoto (Rashida Jones) niet waar ze moet beginnen te zoeken. Totdat ze de bot Sunny (Joanna Sotomura) tegenkomt, waar ze eerst een afkeer van hebt. Maar langzamerhand groeit er een band tussen de twee, waarna ze op zoek gaan naar de werkelijke gang van zaken.

#10 Shrinking (seizoen 2)

Ben je op zoek naar feel good-tv, dan weet je natuurlijk Ted Lasso te vinden. Shrinking heeft dezelfde gunfactor. De serie gaat over een psycholoog die zijn leven weer oppakt na het onverwacht overlijden van zijn vrouw. De personages in de serie hebben elk hun eigen problemen, maar het komt altijd weer goed.