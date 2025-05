watchOS 11.5 nu beschikbaar: deze wijzerplaat nieuw voor de Apple Watch

Hoewel Apple met watchOS 11.4 nog flink wat nieuwe functies heeft toegevoegd, valt dat met watchOS 11.5 wel mee. Apple heeft echter niet helemaal stilgezeten, want er zijn een paar kleine maar fijne veranderingen geïntroduceerd. Lees hier wat er nieuw is in watchOS 11.5.

watchOS 11.5 beschikbaar

In de releasenotes van watchOS 11.5 staan een drietal van nieuwe functies. We nemen deze drie nieuwe functies van watchOS 11.5 met je door.

#1 Pride Harmony-wijzerplaat

Net als voorgaande jaren introduceert Apple weer een speciale Pride-wijzerplaat, waarmee gebruikers hun steun kunnen laten zien aan de LGBTQ+-gemeenschap. Dit jaar doet Apple dat in de vorm van de Pride Harmony-wijzerplaat. Deze is opgebouwd uit alle kleuren van de Pride-vlag en elke achtergrond is uniek. Hoe jij deze Pride Harmony wijzerplaat instelt lees je in onze aparte tip.

#2 Kopen met Apple Watch in Apple TV-app

Je kan vanaf watchOS 11.5 ook je Apple Watch gebruiken om je aankopen in de Apple TV-app te verifiëren. Dit houdt in dat als je op een niet-Apple apparaat content wil kopen dat je deze aankoop vanaf nu ook kan verifiëren door middel van je Apple Watch. Het was voorheen al mogelijk om dit te doen op de Apple TV zelf, maar nu dus ook op apparaten van derden.

#3 Melding van opgeladen Apple Watch

Het was al langer mogelijk om een melding te krijgen op je iPhone als je Apple Watch 100% opgeladen was, maar door een bug gebeurde dit bij een aantal gebruikers niet. Dit heeft Apple nu opgelost in watchOS 11.5.

Releasenotes watchOS 11.5

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 11.5:

Deze update bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Een nieuwe wijzerplaat ‘Pride Harmony’

‘Koop met Apple Watch’ is beschikbaar bij het kopen van materiaal in de Apple TV-app op een apparaat van derden

Er is een probleem verholpen waarbij je iPhone mogelijk geen melding weergaf wanneer de batterij van de Watch volledig was opgeladen Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

watchOS 11.5 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

