Apple heeft onlangs de tweede bèta van iOS 18.4 uitgebracht, waarin een reeks nieuwe emoji is geïntroduceerd. Deze toevoegingen maken deel uit van de Unicode 16-standaard die in september 2024 werd vrijgegeven. Het duurt vaak enkele maanden voordat Apple de nieuwe emoji verwerkt na de goedkeuring, dus het is geen verrassing dat we deze nieuwe emoji nu pas zien.

Dit zijn de nieuwe emoji in iOS 18.4

De nieuwste toevoegingen aan de emoji-bibliotheek zijn:

Gezicht met wallen onder de ogen

Vingerafdruk

Bladloze boom

Knolgroente

Harp

Schep

Spat

Vlag van Sark

Deze emoji waren in mei 2024 al aangekondigd als kandidaten om toegevoegd te worden aan de emoji-toetsenborden van de verschillende fabrikanten, maar Apple voegt ze in iOS 18.4 pas daadwerkelijk toe.

Nieuwe emoji in iOS 18.4

De laatste emoji-update was in maart 2024, met de release van iOS 17.4. Toen introduceerde Apple nieuwe emoji zoals een limoen, een eetbare bruine paddenstoel, een feniks, een gebroken ketting en hoofdbewegingen die ‘ja’ en ‘nee’ aanduiden.

Terwijl we wachten op de bovenstaande acht emoji, heeft Unicode Consortium ook de Unicode 17 emoji al bekend gemaakt. Zo komt er een Bigfoot, orka, trombone en meer. Als je wil weten welke dat zijn en wanneer je deze kan verwachten, lees dan ons eerdere artikel daarover.