Wereldwijd geldt er al maanden een groot chiptekort. Doordat de economie in veel landen weer aantrekt door afnemende coronamaatregelen en mensen weer meer spullen gaan kopen, worstelen fabrikanten met het leveren van spullen. Er wordt dan ook al langere tijd opgeroepen om vroegtijdig kerstaankopen te doen. Dat geldt ook voor Apple-producten, zo concludeert Bloomberg. En dat geldt niet alleen als je op zoek bent naar een iPhone 13 Pro of nieuwe MacBook Pro.



Langere levertijden bij Apple voor najaar 2021

Als je naar de Apple Store kijkt en een willekeurig recent Apple-product aanklikt, moet je niet verbaasd opkijken dat je een levertijd van een maand of langer ziet. Zowel de nieuwste iPhone 13 Pro als de Apple Watch Series 7 ervaren langere levertijden. Datzelfde zien we ook bij de deze week aangekondigde MacBook Pro 2021: de meeste modellen worden nu pas midden november geleverd. Andere producten die slecht leverbaar zijn, zijn de iMac 2021 van dit voorjaar en de iPad mini 2021. Zelfs Apple’s poetsdoekje van €25,- heeft een levertijd van meer dan 10 weken, hoewel de oorzaak daarvan onduidelijk is. Een goede herinnering dus om bijtijds iets te bestellen als je het spoedig voor jezelf (of een ander) nodig hebt.

Veel producten zijn niet alleen online slecht leverbaar. Ook in de fysieke winkels zoals de Apple Store moet je vaak lang wachten totdat er voorraad is. Als je dus dit jaar nog iets nodig hebt, moet je niet te lang twijfelen. Voordat je het weet wordt je bestelling pas in januari bezorgd. Producten die nog wel goed leverbaar zijn, zijn de AirTag, AirPods (ook de nieuwste), Apple TV en iPad Pro. De vertragingen in leveringen heeft niet alleen te maken met de populariteit van producten. Het chiptekort speelt zoals gezegd een grote rol. Ook andere fabrikanten hebben last van leveringsproblemen, zoals Google en Amazon.

Bloomberg heeft gesproken met enkele medewerkers van de Apple Store en die geven aan dat de voorraad zelden zo beperkt was. Hoe de situatie bij de Nederlandse Apple Stores precies is, is niet helemaal duidelijk. Maar een blik op de Apple-website leert dat je bij veel producten wat langer moet wachten dan je misschien gewend bent, ook voor afhalen. Bloomberg zegt dat het tekort ook van invloed kan zijn op de kwartaalcijfers van Apple de komende maanden. Oftewel: Apple kan meer verkopen, maar er is simpelweg beperkte voorraad. Op 28 oktober maakt Apple haar volgende kwartaalcijfers bekend.

Lees ook ons artikel met de voorraad en levertijden van de iPhone 13, waarin je kan zien hoe de status bij Apple en andere winkels is.