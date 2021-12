Apple maakt al sinds jaren de eigen A-chips in de iPhone en iPad en sinds vorig jaar ook de Apple Silicon in de Mac. Er gaan bovendien al jaren geruchten dat Apple ook een eigen 5G modem in de iPhone wil stoppen, waarschijnlijk in 2023. Maar Apple heeft nog veel meer plannen, zo schrijft Bloomberg. Apple zou op zoek zijn naar ‘een paar dozijn mensen’ die in Irvine in Californië aan draadloze chips gaan werken.



‘Nieuw Apple team gaat aan nieuwe draadloze chips werken’

Apple gebruikt nu nog allerlei draadloze chips van onder andere Broadcom, Skyworks en Qualcomm. Maar als het aan deze vacatures ligt, gaat daar de komende jaren verandering in komen. Om welke soort chips het precies gaat is nog niet duidelijk, maar de chips zijn in ieder geval bedoeld voor draadloze technieken. Denk aan wifi, Bluetooth, NFC, Ultra-Wideband en andere soortgelijke technieken waar een chip aan te pas komt. Vorig jaar zou de chipbaas van Apple al in een interne meeting gezegd hebben dat Apple bezig is met het maken van de modem voor mobiele data. Deze gaat de chip van Qualcomm vervangen.

Bekijk ook 'Apple ontwikkelt eerste eigen modem ter vervanging van Qualcomm' Apple is nu echt begonnen met de bouw van een eigen modem voor toekomstige producten. Er gingen al lange tijd geruchten dat Apple zou werken aan een eigen modemchip.

Apple maakt voor een aantal apparaten al eigen draadloze chips, zoals voor de AirPods en de Apple Watch. Maar bijvoorbeeld de chips voor Bluetooth en wifi in de iPhone en iPad worden door Broadcom, Skyworks en Qualcomm gemaakt, in opdracht van Apple. Het ontwerpen van eigen chips heeft voor Apple meerdere voordelen. Zo kunnen de onderdelen, zoals de processor en de eigen chips, beter op elkaar afgestemd worden. Apple kan de chips mogelijk ook nog kleiner maken, zodat er in het toestel meer ruimte is voor andere onderdelen. Bovendien zorgt Apple ervoor dat ze minder afhankelijk zijn van andere partijen, wat voor Apple een betere prijs oplevert.

De chips moeten wel nog gefabriceerd worden door externe bedrijven. Eén van de trouwe partners van Apple die de chips maakt is TSMC. Maar voor het ontwerp van de chips is Apple steeds minder afhankelijk van bedrijven als Intel en Broadcom. Voor dit soort bedrijven is het pijnlijk om een klant als Apple te verliezen. Uit berekeningen van Bloomberg zou Apple 60% van de omzet van Skyworks bepalen.