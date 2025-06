‘Minder dan een derde van de Apple-gebruikers heeft iPhone, iPad én Mac’ (en waarom je dat wel zou moeten hebben)

Tijdens de aankomende WWDC gaan we daar ook meer van zien: de nauwe samenwerking tussen iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV en Vision Pro. Vooral de eerste drie werken al jarenlang nauw met elkaar samen en dus heeft het ook voordelen om ze alledrie in huis te hebben. Maar hoeveel procent van de Apple-gebruiker heeft nou eigenlijk zowel een iPhone, als een iPad én een Mac? Nieuwe cijfers geven inzicht.

‘30% heeft een iPhone, iPad en Mac’

Uit onderzoek van CIRP blijkt dat van alle Apple-gebruikers maar liefst 94% een iPhone heeft. Oftewel: bijna iedereen die iets van Apple heeft, heeft een iPhone. Dat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien de iPhone verreweg het populairste Apple-product is. Op de tweede plek staat de iPad, met een percentage van 78%. De Mac loopt ver achter: 36% van de Apple-gebruiker heeft een Mac-computer in bezit.

Maar hoe zit dat dan precies met het hebben van meerdere apparaten? 74% van de gebruikers heeft zowel een iPad als iPhone. Dat betekent dat bijna alle iPad-gebruikers dus ook een iPhone heeft. Maar als we kijken naar alle drie de apparaten, dan zien we een flinke terugval: slechts 30% heeft een iPhone, iPad én Mac in gebruik.

De cijfers laten in ieder geval zien dat het aandeel van iPad behoorlijk hoog ligt, ondanks dat de iPhone en iPad zoveel op elkaar lijken. Uit de cijfers blijkt niet hoe recent de iPad is die mensen hebben en of deze bijvoorbeeld gedeeld wordt in het huishouden. De iPhone is een apparaat voor persoonlijk gebruik, maar een iPad wordt vaker door meerdere mensen in huis gedeeld.

Voordelen van meerdere Apple-apparaten

Er zitten dankzij het Apple-ecosysteem meerdere voordelen aan het hebben van meerdere Apple-apparaten. Dankzij Continuïteit kun je onderling heel veel extra dingen met je apparaat doen. Zo kun je telefoongesprekken voeren op de Mac als je iPhone in de buurt is, kun je met Continuïteitscamera je iPhone als camera voor je Mac gebruiken en is je iPad met Apple Pencil een soort tekenbord voor je Mac dankzij Continuïteitstekeningen en Continuïteitsmarkeringen.

De meest magische functies zijn Universal Control en Universeel klembord. Met Universal Control kun je je muis en toetsenbord van je Mac ook gebruiken om je iPad mee te bedienen en dankzij Universeel klembord kun je iets kopiëren op je Mac om dat vervolgens te plakken op je iPhone of iPad (of andersom). Oftewel: er zijn heel veel mogelijkheden om je apparaten met elkaar te laten samenwerken, waardoor er ook veel voordelen aan zitten om een iPhone, iPad én Mac te hebben (in plaats van een iPhone en/of iPad in combinatie met Windows).