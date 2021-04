Overtreding van Europese concurrentieregels

Spotify diende in 2019 een klacht in bij de EU, omdat het bedrijf van mening is dat Apple het voor andere muziekstreamingdiensten onnodig moeilijk maakt. Er zou sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Volgens Spotify hanteert Apple steeds andere regels en strijkt een te groot deel van de inkomsten op via de App Store. Volgens Spotify moesten de abonneekosten “kunstmatig worden verhoogd” om de extra kosten te kunnen dekken. Antitrust-topvrouw Vestager van de EU heeft de klachten gehoord en gaat er nu iets mee doen. Hier lees je meer informatie.



Vier jaar geleden eiste Vestager al dat Apple achterstallige belastinggelden zou betalen. Het ging daarbij om 13 miljard euro’s. Die zaak loopt nog steeds. De EU had destijds geoordeeld dat Apple’s belastingafspraken met Ierland illegaal zijn, maar volgens Apple hebben ze binnen de kaders van de wet geopereerd.

Tijdens een persconferentie om 13:00 uur in Brussel gaat Vestager haar conclusies bekendmaken en mogelijk ook verdere stappen aankondigen. Ze gaat uitleggen hoe het onderzoek van de EU is verlopen en waarom ze van mening is dat er daadwerkelijk sprake is van machtsmisbruik door Apple. De EU kan aanpassingen in de App Store eisen of boetes opleggen.

In een tweet gaf Vestager alvast een samenvatting van haar standpunten:

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out. — Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021

Ook andere bedrijven zijn het oneens met Apple’s beleid. Zo heeft Netflix kritiek geuit en ging Epic Games nog een stap verder door Apple aan te klagen. Apple’s standpunt is dat er kosten worden gemaakt om de App Store in de lucht te houden en om de veiligheid te waarborgen. Toch heeft Apple wel aanpassingen gedaan. Kleine ontwikkelaars hoeven voortaan nog maar 15% af te dragen in plaats van 30% en voor videostreamingdiensten geldt er ook een speciale regeling. Bedrijven die fysieke diensten leveren zoals maaltijdbezorgers en taxidiensten hoeven helemaal geen afdracht aan Apple te doen.

Apple staat de afgelopen maanden onder druk. Niet alleen door overheden, maar ook door ontwikkelaars die kritiek hebben op het beleid van Apple en Google en hoe ze omgaan met hun digitale distributieplatformen. Een groep bedrijven heeft de Amerikaanse Senaat onlangs gevraagd om maatregelen te nemen. Ondertussen is de zaak in de EU al een stuk verder gevorderd.

In maart werd al bekend dat Apple een formele aanklacht overweegt:

Reactie van de Coalition for the App Fairness

De Coalition for the App Fairness (CAF) heeft al een eerste reactie gegeven. CAF is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich inzet voor meer keuze voor consumenten, eerlijke concurrentie en een eerlijk speelveld voor app- en gameontwikkelaars.

Zij gaven de volgende verklaring:

We welcome the European Commission’s Statement of Objections as an important step in curbing Apple’s harmful behaviour. These anticompetitive practices hurt European consumers, app developers, and entrepreneurs and underscore the need for App Store Principles. Sound guardrails will prevent monopolistic gatekeepers from controlling consumer access, self-preferencing, and charging exorbitant fees. We strongly support the European Commission’s investigation to protect European consumers and ensure all companies have the opportunity to innovate in a fair market.

Apple’s reactie

Apple gaf de volgende verklaring aan TechCrunch:

Spotify has become the largest music subscription service in the world, and we’re proud for the role we played in that. Spotify does not pay Apple any commission on over 99% of their subscribers, and only pays a 15% commission on those remaining subscribers that they acquired through the App Store. At the core of this case is Spotify’s demand they should be able to advertise alternative deals on their iOS app, a practice that no store in the world allows. Once again, they want all the benefits of the App Store but don’t think they should have to pay anything for that. The Commission’s argument on Spotify’s behalf is the opposite of fair competition.