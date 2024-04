Het California Employment Development Department brengt het zogenaamde WARN-rapport uit, waarin staat hoeveel mensen zijn ontslagen. Zo’n Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) is verplicht bij massaontslag of fabriekssluiting. Het geeft werknemers 60 dagen de tijd om zich voor te bereiden op het komende ontslag en op zoek te gaan naar een andere baan. Apple probeert werknemers van geschrapte projecten meestal over te plaatsen naar een andere afdeling, maar dat is bij het Apple Car-project slechts ten dele gelukt. Sommige mensen konden worden overgeplaatst naar AI-teams, meer met meer dan 2.000 betrokken medewerkers lukte dat niet voor iedereen.

Ontslagen bij Apple Car- en MicroLED-teams

In het WARN-rapport is te lezen dat er 58 werknemers van een kantoor in Santa Clara worden ontslagen. Dit was het voormalige kantoor van LuxVue, een bedrijf dat Apple in 2014 overnam en dat gespecialiseerd was in MicroLED-beeldschermen. De schermen zouden moeilijk in voldoende hoeveelheden te produceren zijn, meldde Bloomberg. Er zijn ook meer dan 120 ontslagen in San Diego, waar data-analyse voor Siri werd gedaan. De medewerkers evalueerden Siri’s reacties op gebruikers en probeerden op die manier de nauwkeurigheid te verbeteren. Apple bood getroffen werknemers een overplaatsing naar Austin (Texas) aan, maar niet iedereen kon daarmee akkoord gaan. Mogelijk is het werk van deze medewerkers overbodig geworden nu Apple hiervoor AI gaat inzetten.

Het grootste aantal ontslagen heeft echter te maken met het Apple Car-project. Apple was al sinds 2014 hiermee bezig en er waren in de loop van de jaren duizenden medewerkers bij betrokken. In het belangrijkste kantoor in Santa Clara werden 371 medewerkers ontslagen en daarnaast werkten er nog talloze anderen in bijkantoren.

Tim Cook heeft meermaals het belang van autonome systemen en AI benadrukt en noemde zelfs autonomie “de moeder van alle AI-projecten”. Mogelijk kan Apple dit nu op kleinere schaal weer gaan oppakken door een huisrobot te ontwikkelen, zoals in recente geruchten wordt gesuggereerd.