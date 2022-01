iCulture Vandaag: dit was dinsdag 4 januari 2022

In onze vooruitblik op Apple in 2022 geven we je vijf voorspellingen voor het nieuwe jaar. Welke onderwerpen bepalen het nieuws en wat gaat er allemaal in de wereld van Apple gebeuren? Vandaag zetten we ook de beste CES 2022-aankondigingen op een rij en lichten we een aantal nieuwe producten apart uit. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je supersnel een Siri Remote koppelen aan de Apple TV. Werkt ook voor gamecontrollers en meer!

Apps

Met deze apps voor goede voornemens gaat het zeker lukken.

Heb je deze tips voor Spotify al eens geprobeerd? Zo haal je veel meer uit de app en de streamingdienst.

Er zijn allerlei apps voor automatiseringen op iPhone en iPad en wij laten je zien wat de verschillende opties te bieden hebben.