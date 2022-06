iCulture Vandaag: dit was woensdag 1 juni 2022

Er is een handige WhatsApp feature op komst! Binnenkort kun je berichten bewerken in WhatsApp, voor als je een foutje hebt gemaakt. Helaas is het niet voor iedere app een rooskleurig verhaal, want TweetDeck voor Mac stopt ermee. De web-versie krijgt prioriteit. Verder praten we je bij over onze verwachtingen van tvOS 16, de update die maandag wordt aangekondigd. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Het is Global Running Day! Met deze apps voor beginnende hardlopers kom je wel uit de voeten.

We hebben ook een lijst met Apple Watch-apps voor hardlopers als je je iPhone wil thuislaten.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

JUKE: podcasts, radio & muziek (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Voeg nu luisterboeken toe als favoriet. De app onthoudt nu ook waar je gebleven bent.

​ PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.5+) - Het Account-tabblad werkt nu eenvoudiger. Je kunt nu ook sneller pushberichten instellen.

djay (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - Een grote update met ondersteuning voor echte draaitafels, online playlists bewerken, verbeterde cuepunten en meer.