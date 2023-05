Je kan op de Apple TV picture-in-picture gebruiken, bijvoorbeeld als je de beelden van een sportwedstrijd wil volgen terwijl je een andere app gebruikt. Maar vooral bij sport kan het juist handig zijn om meerdere wedstrijden tegelijkertijd te volgen, helemaal als de ene wedstrijd gevolgen heeft voor de andere. Speciaal voor dit soort situaties heeft Apple in de TV-app een nieuwe functie geïntroduceerd met tvOS 16.5, dat nu voor iedereen beschikbaar is.



tvOS 16.5 beschikbaar

In tvOS 16.5 voegt Apple namelijk de nieuwe multiview-weergave toe aan de TV-app bij het kijken van livestreams van sportwedstrijden. Hierdoor kan je tot vier wedstrijden tegelijkertijd op één scherm zien. Je kan daarbij kiezen uit meerdere weergaves en indelingen. Deze functie is dus nieuw in Apple’s eigen TV-app en werkt bijvoorbeeld voor de MLS-voetbalwedstrijden, die je ook in Nederland kan volgen. Eerder schreven we al over de nieuwe multiview-weergave voor sportstreams op de Apple TV.

Andere zichtbare verbeteringen vind je niet in tvOS 16.5. Apple zal dan ook vooral gefocust hebben op verbeteringen achter de schermen en bugfixes. Zodra we de officiële releasenotes hebben, werken we dit artikel bij.

tvOS 16.5 downloaden

tvOS 16.5 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 16.5 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

