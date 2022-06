Apple had dit jaar nauwelijks aandacht voor de Apple TV, maar wij zijn de update niet vergeten. In dit artikel hebben we de nieuwe functies van tvOS 16 voor je uitgezocht en op een rijtje gezet. Welke verbeteringen krijg je dit jaar?

Na afloop van de WWDC vroegen veel mensen zich af: waar is tvOS 16? Apple noemde de nieuwe versie geen één keer tijdens de presentatie, zelfs niet tijdens een bespreking van nieuwe HomeKit-functies. Het leek er daarom ook even op alsof er helemaal geen update voor de Apple TV kwam, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Apple heeft wel degelijk tvOS 16 in het vooruitzicht, al zijn de verbeteringen dit jaar helaas maar klein. Dit zijn de nieuwe functies die je in tvOS 16 kan verwachten.

#1 Ondersteuning voor Nintendo Switch-controllers

Eén van de meest zichtbare verbeteringen in tvOS 16 is de ondersteuning voor de gamecontrollers van de Nintendo Switch. De afgelopen jaren voegde Apple al standaard support toe voor de controllers van PlayStation en Xbox, maar de Joy-Cons van de Nintendo Switch waren niet te gebruiken, evenals de Nintendo Switch Pro-controller. In iOS 16 en ook tvOS 16 is dat eindelijk wel mogelijk. Twee Joy-Cons kunnen zowel gezamenlijk gekoppeld worden als één controller, maar ook individueel als twee aparte controllers. Mocht je een Nintendo Switch hebben en soms ook een spelletje willen spelen op je Apple TV, dan is dat dus goed nieuws.



Bowser en Bowser Jr. kunnen straks ook met hun Joy-Cons op de Apple TV spelen.

#2 Matter-ondersteuning: nieuwe smart home-standaard

Het afgelopen jaar is er al veel geschreven over Matter, de nieuwe smart home-standaard die in samenwerking met Apple, Google, Amazon en andere partijen ontwikkeld is. Het moet het makkelijker maken om smart home-accessoires te koppelen en te bedienen met de verschillende spraakassistenten, zoals Siri en de Google Assistent. Een fabrikant hoeft dan niet meer apart ondersteuning toe te voegen voor HomeKit, Amazon Alexa en de Google Assistent: met Matter ben je meteen klaar. In tvOS 16 en de andere updates voegt Apple uitgebreide ondersteuning toe, met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Dit zorgt ervoor dat accessoires goed met HomeKit samenwerken.

Bekijk ook Wat is Matter, de aanstaande smart home-standaard? Matter gaat ervoor zorgen dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter gaan samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo'n 200 andere fabrikanten doen eraan mee. Wat heb jij eraan?

#3 Verbeterde werking voor meerdere gebruikers

Al een paar jaar ondersteunt de Apple TV meerdere gebruikers, waardoor iedereen zijn of haar eigen kijklijst van de TV-app heeft, de eigen Apple Music-bibliotheek kan beluisteren en meer. In tvOS 16 wordt het makkelijker om nieuwe gebruikers toe te voegen, want via het Bedieningspaneel verschijnen gebruikerssuggesties voor gezinsleden, zodat je ze snel toe kan voegen. Door je iPhone erbij te houden kun je sneller een account registreren. Bovendien kan een streamingapp met ondersteuning voor meerdere profielen als het ware gekoppeld worden aan het desbetreffende gebruikersaccount. Hierdoor hoef je niet meer elke keer het juiste profiel te kiezen als je de streamingapp opstart, mits ze deze functie ondersteunen. Meer over de verbeteringen op dit vlak bekijk je in Apple’s WWDC-sessie.

#4 Betere samenwerking met iPhone en andere Apple-apparaten

Apple voegt in tvOS 16 een functie toe waarmee je Apple TV en iPhone beter met elkaar samenwerken. Dankzij de ontwikkelaarstool DeviceDiscoveryUI kunnen apps op de iPhone, iPad en Apple Watch direct communiceren met de Apple TV. Apple gebruikt dit bijvoorbeeld al voor het goedkeuren van een aankoop op je Apple TV met je iPhone of Apple Watch en bijvoorbeeld het tonen van de activiteitringen tijdens het trainen in Apple Fitness+ op de Apple TV. Apps van derden kunnen hier vanaf tvOS 16 dus ook gebruik van maken. Er zijn nu nog geen voorbeelden bekend van apps die dit willen gaan gebruiken, maar een voorbeeld zou kunnen zijn een betere samenwerking tussen YouTube op de Apple TV en YouTube op je iPhone. Al gebruikt Google daar momenteel al andere tools voor.

#5 Afspeelsnelheid voor Apple TV-video’s

In tvOS 15 kreeg de Apple TV een compleet vernieuwde videospeler. Dit jaar vernieuwt Apple de videospeler op de iPhone en iPad en voegt daar ook wat nieuwe functies aan toe. Eén van die verbeteringen is het kiezen van de afspeelsnelheid voor een video. De functie komt naar de iPhone, iPad en Mac, maar dus ook naar de Apple TV met tvOS 16. Je vindt naast de knop voor ondertiteling, audio-instellingen en Picture-in-picture ook een knop om de afspeelsnelheid aan te passen. Je kan kiezen tussen 2x, 1,5x, 1,25x of 0,5x. In deze WWDC-sessie legt Apple meer uit over de verbeteringen.

#6 Aftiteling automatisch geminimaliseerd

Als je in de TV-app een film of serie kijkt, wordt vanaf tvOS 16 de aftiteling klein weergegeven. Op de rest van het scherm wordt dan bijvoorbeeld de volgende aflevering getoond of een suggestie voor een vergelijkbare film. Momenteel is dat nog andersom: de aftiteling verschijnt groot in beeld, terwijl de volgende aflevering of een vergelijkbare serie in het klein getoond wordt. Voor de meeste mensen zal de nieuwe weergave prettiger zijn, omdat de aftiteling meestal niet iets is wat je helemaal gaat uitzitten. Wil je dat wel, dan kan je de aftiteling alsnog schermvullend maken door erop te klikken. Andere streamingdiensten zoals Netflix doen dit al langer.

#7 Grotere tekst op Apple TV: nieuwe functie voor toegankelijkheid

Op de Apple TV heeft Apple een nieuwe toegankelijkheidsfunctie toegevoegd, die ook al in iPadOS 16 toegevoegd is: Geef tekst onder aanwijzer groter weer. Zet je dit aan, dan wordt de geselecteerde tekst bovenin beeld extra groot weergegeven. Je kan zelf bepalen hoe groot de tekstgrootte is, welk lettertype gebruikt wordt en welke tekstkleur. De functie komt van pas als je slechtziend bent, maar niet constant grote tekst wil in de gehele interface.

#8 Remote-app vernieuwd in iOS 16

Hoewel deze laatste verbetering niet per se met tvOS 16 te maken heeft, is het wel een Apple TV-functie. Zoals je misschien al weet kun je je iPhone gebruiken als afstandsbediening voor je Apple TV, via een eenvoudige knop in het Bedieningspaneel van je iPhone. Maar vanaf iOS 16 en iPadOS 16 werkt deze als een zelfstandige app. Het voordeel is dat de afstandsbediening ook gewoon tussen je recent geopende apps in de appkiezer staat, waardoor je er makkelijker naartoe kan wisselen zonder telkens het Bedieningspaneel te hoeven openen. Je hebt hier dus niet per se tvOS16 voor nodig, want iOS 16 op je iPhone is hiervoor voldoende.

Meer over macOS Ventura

tvOS 16 is de volgende grotere update voor de Apple TV in 2022. We verwachten de officiële tvOS 16 release in september 2022. Momenteel is de beta van tvOS 16 beschikbaar voor ontwikkelaars. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2022 samenvatting!