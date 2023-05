De nieuwste beta van tvOS 16.6 is uit. De komende tijd gaan we ontdekken of er in tvOS 16.6 nog nieuwe functies zitten of niet. Je leest hier alles over de nieuwste beta.

De afgelopen maanden heeft de Apple TV een aantal nieuwe functies gekregen, zoals vernieuwde Siri en stemherkenning voor de assistent. Hoewel dat laatste nog niet werkt in het Nederlands, is het goed om te zien dat Apple toch nog werkt aan verdere verbeteringen voor Apple’s tv-kastje. Zitten er in tvOS 16.6 ook weer wat nieuwe functies? We zullen het snel ontdekken want de komende tijd gaat Apple de tvOS 16.6 beta’s testen en ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag.



Nieuwste tvOS 16.6 beta

tvOS 16.6 Beta 1

19 mei 2023 – Apple heeft de eerste van tvOS 16.6 uitgebracht met buildnummer 20M5527e. We verwachten geen zichtbare verbeteringen in deze versie, maar alleen wijzigingen achter de schermen.

tvOS 16.6 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De tvOS 16.6 beta download is beschikbaar voor de Apple TV HD (voorheen Apple TV 4) en Apple TV 4K. Heb je eerder beta’s van tvOS 16 geïnstalleerd, dan verschijnt de beta meestal vanzelf op jouw Apple TV. Publieke testers kunnen zich direct aanmelden via de Apple TV (Instellingen > Systeem > Ontvang beta-updates).

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn tvOS 16.6 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 16.6-beta’s:

tvOS 16.6 Beta 1: 19 mei 2023 (verschenen; buildnummer 20M5527e)

tvOS 16.6 definitief: juni/juli 2023 (verwacht)

Over tvOS 16.6

Deze zesde tussentijdse update van tvOS 16 volgt samen met andere updates van Apple-apparaten, zoals iOS 16.6. In versie 16.6 voegt Apple mogelijk weer wat verbeteringen toe, al hebben we niet echt hoge verwachtingen. De definitieve versie van tvOS 16.6 verwachten we rond de zomer.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.