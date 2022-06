Vlak voor ieder event deelt Apple een augmented reality-trucje waarmee je een leuke animatie krijgt die in het teken staat van de uitnodiging van het desbetreffende event. Voor de WWDC heeft Apple extra uitgepakt met een set leuke virtuele Memoji-kaarten, helemaal in de stijl van de WWDC 2022. Heb jij ze allemaal al gespot? Wij laten je zien hoe je ze zelf kan sparen.



WWDC 2022 Memoji-kaarten in AR: een leuke verrassing

Je vindt de virtuele Memoji-kaarten door deze pagina te openen op je iPhone of iPad en op de Memoji bovenaan te tikken. Vervolgens wordt de camera van je iPhone of iPad gestart. Beweeg je toestel een beetje heen en weer om de camera te kalibreren en er verschijnt automatisch een virtueel pakje spaarkaarten in beeld. Tik erop en het pakje wordt opengescheurd, waarna er drie kaarten in beeld verschijnen.

Je kan op elke kaart tikken op de voorkant te bekijken. Door met je toestel om de kaart heen te draaien, kun je ook de achterkant bekijken. Door de pagina opnieuw te laden, krijg je telkens bij het openmaken van een pakje drie nieuwe kaarten. In totaal lijken er acht verschillende kaarten te zijn. Heb jij ze allemaal al gespot?

De kaarten tonen verschillende Memoji achter een MacBook, met in de achtergrond voor ontwikkelaars (en Apple-fans) bekende icoontjes in neonkleuren. We zien een wereldbol, een vingerafdruk en een blauwdruk van een appicoontje. De WWDC 2022 gaat aanstaande maandag 6 juni van start en wij bij iCulture houden alle ontwikkelingen voor je in de gaten. Tijdens de WWDC verwachten we onder andere de onthulling van iOS 16, watchOS 9 en macOS 13. Maar er worden mogelijk ook nieuwe producten aangekondigd. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de WWDC 2022.