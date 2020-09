Google heeft een update voor de Gmail-app uitgebracht zodat je de app kan instellen als standaard mail-app. Dit heeft een aantal voordelen, want nieuwe mailtjes schrijf je dan meteen in Google's Mail-app.

Gmail als standaard mail-app op iPhone

Eerder kon je op iCulture al lezen dat je Google Chrome als standaardbrowser op je iPhone en iPad in kan stellen. Dit is mogelijk dankzij iOS 14, waarin Apple je meer keuze geeft welke apps je standaard gebruikt. Maar je kan ook een andere mail-app als standaard instellen. Google heeft Gmail al bijgewerkt voor deze functie. Zo stel je Gmail als standaard mail-app in.



Om Gmail als standaard e-mailapp in te kunnen stellen, moet je eerst de nieuwste versie van de Gmail-app hebben (versie 6.0.200825 of nieuwer). Nadat je de update gedownload hebt uit de App Store, volg je deze stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Gmail. Tik op Standaard Mail-app. Selecteer Gmail.

Hou er wel rekening mee dat na een herstart van je iPhone de standaard mail-app weer teruggezet wordt naar die van Apple. Vermoedelijk is dit nog een bug.

Wat zijn de voordelen?

Het grote voordeel van het instellen van jouw favoriete mail-app als standaard, is dat je bij het tikken op een e-mailadres (bijvoorbeeld op een internetpagina of vanuit je adresboek), meteen een nieuwe e-mail tikt vanuit je eigen instelde app. Je hoeft dan niet het adres te kopiëren en handmatig te plakken in bijvoorbeeld Gmail. Ook vanuit andere apps waarin je content kan delen via e-mail, opent dan standaard je zelf gekozen mail-app. Naast Gmail kan je onder andere ook Outlook en Spark instellen.