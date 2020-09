iCulture Vandaag: dit was maandag 21 september 2020

Vandaag duiken we weer dieper in de nieuwe apparaten en accessoires. Zo lees je in onze review van het Apple Watch solobandje hoe comfortabel dit nieuwe type bandje is. Hoe handig is het om en af doen van het horloge en hoe rekbaar is hij? We nemen ook de verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 5 onder de loep. Er was ook ander nieuws. Zo is de release van de Netatmo Smart Video deurbel dichterbij gekomen. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag.



We bespreken het nieuwe Apple Watch solobandje in onze review. Hoe handig is dit bandje zonder sluiting?

Wat zijn de verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 5? Met ons overzicht ben je bijgepraat.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Magic Earth Navigatie, Kaarten (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Nieuwe widgets voor iOS 14, Siri Shortcuts met CarPlay en ook verbeterde zoekresultaten in de CarPlay-app.

, iOS 12.0+) - Nieuwe widgets voor iOS 14, Siri Shortcuts met CarPlay en ook verbeterde zoekresultaten in de CarPlay-app. NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - De flow bij het plannen van een reis is verbeterd. Ook zie je nu beter als je een reis plant met tussenstop, kun je de Jongeren Dagkaart kopen en zijn er nog een paar andere bugs gefixt.