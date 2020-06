YouTube krijgt op de Apple TV 4K eindelijk de langverwachte 4K-ondersteuning. Voorheen was de resolutie van YouTube op de Apple TV beperkt tot 1080p, maar daar komt in tvOS 14 verandering in.

De Apple TV 4K dankt zijn naam aan het feit dat de streamingbox beelden in hoge resolutie ondersteunt. Films in de iTunes Store en series in Apple TV+ worden zonder problemen in de hoge 4K-resolutie afgespeeld. Toch is ‘s werelds populairste streamingdienst de grote afwezige wat betreft ondersteuning in 4K. YouTube-video’s worden nog altijd in maximaal 1080p afgespeeld, zelfs als de originele video in 4K opgenomen is. Apple besteedde er tijdens de keynote geen aandacht aan, maar op de preview-pagina van tvOS 14 lezen we dat YouTube straks eindelijk 4K op de Apple TV ondersteunt.



YouTube eindelijk in 4K op de Apple TV

Apple is kort maar krachtig over de toevoeging van 4K voor de YouTube-app. Apple zegt er alleen het volgende over:

Watch the latest YouTube videos in their full 4K glory.

Your favorite music, slo‑mo, outdoor, and vlog footage never looked better.

Waarom de ondersteuning voor 4K zo lang geduurd heeft, is niet precies duidelijk. Wel weten we dat Google voor YouTube een bepaalde codering gebruikt, die voorheen in ieder geval niet beschikbaar was op de Apple TV. Of die ondersteuning er nu wel is of dat Google aan haar kant iets aangepast heeft, weten we niet. Het goede nieuws is in ieder geval dat al je YouTube-video’s die in 4K geüpload zijn, nu in de maximale beeldkwaliteit afgespeeld kunnen worden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is de Apple TV 4K. Op de vierde generatie Apple TV HD worden YouTube-video’s nog altijd in maximaal 1080p afgespeeld.

tvOS 14 verschijnt later dit jaar voor de Apple TV 4K en Apple TV HD. De update brengt daarnaast ook picture-in-picture en een aantal basisfuncties voor HomeKit via het Bedieningspaneel. Lees meer over tvOS 14 in ons overzicht.