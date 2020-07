Game je graag op je Apple apparaten, dan zijn we blij dat we deze nieuwe functies in iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 voor gamers met je kunnen delen.

iOS 14-verbeteringen voor games

Apple focust zich steeds meer op mobiele games. Een duidelijke aanwijzing hiervoor is de introductie van Apple Arcade, een eigen game-abonnement van Apple. Ook worden apparaten natuurlijk steeds sneller en krachtiger, waardoor games beter kunnen worden. Vanaf dit najaar komt er nog meer gameplezier bij met deze extra functies.

#1 Ondersteuning voor toetsenbord, muis en trackpad in games

Een nadeel van gamen op een iPad is dat je alles op het touchscreen moet doen, of met een gamecontroller, die je niet altijd bij de hand hebt. Je kunt nooit zo snel reageren op snelle bewegingen als met een toetsenbord of muiscursor. Vanaf iPadOS 14 kunnen game-ontwikkelaars daarom gebruikmaken van toetsen op een fysiek toetsenbord. Je kunt zo bijvoorbeeld de WASD-toetsen gebruiken om te lopen door games, zoals dat op de computer gebruikelijk is. Een muiscursor kan handig zijn bij shooters om heel precies je doelwit te markeren.

Gebruik je nu al een muis met je iPad, dan wist je misschien dat je daarmee het Dock en Bedieningspaneel kunt openen. Om te voorkomen dat deze per ongeluk geopend worden kunnen ontwikkelaars dit uitschakelen voor hun game. Je zult dan waarschijnlijk de game op pauze moeten zetten om toch bij die knoppen te kunnen.

Bekijk ook Zo kun je de iPad met een muis of trackpad bedienen Vanaf iPadOS 13 kun je je iPad met een muis bedienen. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt. Met ingang van iPadOS 13.4 zijn de mogelijkheden voor een muis en trackpad op de iPad nog veel uitgebreider, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Handig!

#2 Uitgebreidere ondersteuning voor gamecontrollers

Ook is er vanaf iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 ondersteuning voor de Xbox Elite 2 controller en de Xbox Adaptive Controller. Laatstgenoemde is een speciale gamecontroller voor mensen met een beperking in bijvoorbeeld de handen. Voorheen kon je ook al Xbox-controllers koppelen, maar deze twee zijn nieuw.

Ontwikkelaars kunnen nu ook veel meer met de gamecontrollers doen. Zo kunnen ze zelf trillingen ontwerpen en de lay-out van de knoppen bepalen. Ten slotte hebben ontwikkelaars de mogelijkheid om het batterijpercentage van een controller op te nemen in de game, zodat je nooit zonder lege batterijen komt te zitten als je midden in een potje zit.

#3 Games opslaan per Apple TV gebruikersaccount

Speel je games op je Apple TV, maar vind je het irritant dat je gezinsleden ‘jouw’ voortgang in games veranderen ook al gebruiken ze hun eigen gebruikersaccount? Dat is vanaf tvOS 14 verleden tijd. De Apple TV slaat gamevoortgang apart op per gebruikersaccount. Dat Apple dit nu pas toevoegt is een beetje gek, maar liever laat dan nooit zullen we maar zeggen. Iedereen die een eigen profiel op de Apple TV heeft, kan dus zijn eigen voortgang in games bewaren.

#4 Apple Arcade wordt volwassener

In Apple Arcade kun je op dit moment niet heel goed zoeken, behalve door de bibliotheek scrollen met hier en daar een categorie. Dat verandert dit najaar. Je kunt vanaf iOS 14 de Apple Arcade games filteren op naam, releasedatum, categorie, controller-ondersteuning en meer. Dat lost een ergernis op voor mensen die geen interesse hebben in bijvoorbeeld puzzelgames. Deze verschijnen dan ook niet meer als je dat niet wil. Verder kun je vanaf het najaar zien welke Apple Arcade-games eraan komen.

Heeft een Apple Arcade-game achievements, dan zie je die terug op de informatiepagina in de App Store. Als laatste zie je ook welke games jij en je vrienden recent gespeeld hebben. Met deze veranderingen wordt Apple Arcade een stuk beter en aantrekkelijker om te gebruiken.

Bekijk ook Alles over Apple Arcade, de nieuwe gamedienst van Apple Apple's gamedienst Apple Arcade is van start gegaan en in dit overzicht lees je alles over de beschikbare games, de maandelijkse kosten en op welke apparaten je kunt gaan spelen. Check hier alles over Apple Arcade, de nieuwe gamedienst van Apple!

#5 Game Center krijgt nieuw ontwerp

Speel je games met ondersteuning voor Game Center, dan zul je het nieuwe ontwerp hiervan merken. Ook vind je nieuwe functies, zoals het inzien van de voortgang van je vrienden. Dat kan overigens alleen als zij hun profiel op openbaar hebben gezet. Wat je eigen voortgang betreft wordt nu ook beter getoond hoe ver je bent en of je goed op weg bent met het behalen van alle achievements. Daarover gesproken: onbehaalde en behaalde achievements worden nu mooier van elkaar gescheiden.

Kijk jij uit naar de verbeteringen voor games? Wij in ieder geval wel. We hopen dat dankzij de uitgebreidere mogelijkheden er meer games op Apple’s platformen zullen verschijnen, maar op dit moment doen we onze gameconsole nog niet helemáál de deur uit.

