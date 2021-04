tvOS 14.5 beschikbaar

Tegelijkertijd met iOS 14.5 en alle andere nieuwe updates, is nu ook tvOS 14.5 beschikbaar. De update is verschenen voor zowel de Apple TV HD als de Apple TV 4K. Je vraagt je misschien af wat de nieuwe versie qua nieuwe functies biedt. Deze keer zit er een nieuwe functie in, die de beeldkwaliteit van jou Apple TV misschien wel verbetert!



Allereerst heeft Apple in deze versie bugs opgelost en achter de schermen verbeteringen doorgevoerd. Omdat Apple van tvOS -updates geen releasenotes vrijgeeft, weten we nooit precies wát Apple verbeterd heeft. Desalniettemin kunnen we je een paar interessante updates melden.

De belangrijkste verbetering in tvOS 14.5 is de ondersteuning voor de Kleurbalans-functie. Apple demonstreerde deze nieuwe functie tijdens het Spring Loaded-event van april, in combinatie met de gloednieuwe Apple TV 4K 2021. Maar de functie is niet alleen voor het allernieuwste model. Ook de Apple TV HD en Apple TV 4K uit 2017 kunnen de functie gebruiken, mits je een iPhone met Face ID hebt. Door je iPhone met het scherm naar je televisie te draaien, meet hij of de kleurweergave juist is. Op basis van de resultaten van de meting, wordt een kleurcorrectie voorgesteld om de weergave van je televisie te verbeteren.

Daarnaast biedt deze versie ook ondersteuning voor de nieuwe Apple TV 4K en de bijbehorende tweede generatie Siri Remote. Dit nieuwe model is vanaf 30 april te bestellen en wordt midden mei geleverd aan de eerste gebruikers, standaard met tvOS 14.5 geïnstalleerd. De Siri Remote is ook los te bestellen en dankzij tvOS 14.5 kun je hem gebruiken voor jouw huidige Apple TV HD of Apple TV 4K.

Bekijk ook Apple TV 4K: vernieuwd model heeft snellere chip en nieuwe afstandsbediening Apple heeft een vernieuwde versie van de Apple TV aangekondigd. De Apple TV 4K 2021 heeft een nieuwe snellere chip en wordt geleverd met een vernieuwde afstandsbediening. Lees hier alles over de Apple TV 4K.

tvOS 14.5 downloaden

tvOS 14.5 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 14.5 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.