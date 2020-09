Tado kondigt draadloze thermostaat-starterskit aan

Tado’s draadloze Smart Thermostat Starter Kit

Er is een nieuwe Tado V3+ Starterskit die geschikt is voor 95% van de verwarmingssystemen en die met bijna alle soorten ketels samenwerkt. Heb je echter geen bedrade kamerthermostaat op de cv-ketel aangesloten, dan kun je kiezen voor de nieuwe draadloze Starterskit. Die is €30 maar kan een uitkomst zijn voor sommige mensen. Dit zijn de prijzen:

Starterskit – Bedrade Slimme Thermostaat V3+: €199,99

Starterskit – Draadloze Slimme Thermostaat V3+: €229,99

Draadloze Temperatuursensor: €79,99



Bewoners kunnen de kamertemperatuur aanpassen via de draadloze temperatuursensor, die je voor 80 euro kunt aanschaffen. Omdat deze sensoren draadloos zijn kun je ze overal in de kamer plaatsen. Hiermee kun je meerdere slimme radiatorknoppen bedienen. Ook is het handiger dat de temperatuurmeting is losgekoppeld van de warmtebron. Het gaat er namelijk om hoe behaaglijk warm het bij jouw zitplek is en niet zozeer of de radiator het lekker warm heeft.

Je kunt de sensoren ook in de kinderkamer of een vochtige kelder plaatsen, of op een andere plek waar de meting het meest nuttig is. De sensoren lijken qua uiterlijk op de thermostaat. Je kunt ze vanaf vandaag, samen met de nieuwe draadloze Starterskit, aanschaffen via Tado zelf. Binnenkort vind je ze ook bij jouw favoriete winkelier.

Tado Care & Protect voor beter onderhoud

Tado heeft nog een ander nieuwtje, bedoeld om ketelstoringen te voorkomen. Care & Protect zorgt dat je verwarmingssysteem probleemloos blijft werken. De oplossing biedt 24/7 monitoring van je verwarmingssysteem en detecteert fouten voordat je er last van hebt. Als er iets fout is met de ketel krijg je daarover advies hoe te repareren of wie je kunt inschakelen voor hulp.

Volgens cijfers van Tado gaat een verwarmingssysteem elke 2-3 jaar kapot. Dat lijkt ons wat veel, maar het zou blijken uit gegevens van het Tado-klantenbestand. In de meeste gevallen zouden die storingen gemakkelijk nog dezelfde dag opgelost kunnen worden door de gebruikers zelf. Daarom krijg je continu informatie over de gezondheid van je systeem en krijg je een melding bij abnormaal gedrag. Is er iets mis, dan kun je met de doe-het-zelf-begeleiding zelf aan de slag. Na het beantwoorden van een aantal vragen over je systeem kun je kijken wat de beste oplossing is. Dit kan het herstarten van de ketel zijn, of het ontluchten van de radiatoren. Wil je niet zelf aan de slag dan kun je een professional inroepen via de Tado Boiler Repair Service.

Care & Protect wordt vanaf oktober toegevoegd als derde Skill aan de Tado Auto-Assist, naast de al bestaande Geolocatie en Open Raam Detectie. Het kost €2,99 per maand of €24,99 per jaar en kan op elk moment opgezegd worden. Om Care & Protect te gebruiken zul je wel de app moeten updaten.