Goed nieuws voor iedereen die vaak onderweg is en buiten de deur iOS-updates wil installeren: de iPhone 12-serie ondersteunt updaten via 5G. Je moet er wel een instelling voor aanpassen.

Als je de nieuwste iOS-versie op je iPhone wil installeren, moet je nog altijd verbinding hebben met wifi. Je iPhone updaten vereist namelijk een snel en stabiel netwerk. Apple voorkomt daar ook mee dat het downloaden lang duurt en dat er iets mis gaat. Maar inmiddels zijn mobiele netwerken een stuk sneller en stabieler geworden. De komst van de eerste 5G iPhone is voor Apple reden genoeg om iOS-updates via het mobiele netwerk toe te staan. De iPhone 12 is het eerste model dat iOS-updates via 5G ondersteunt, zo is te lezen in Apple’s nieuwe supportdocument.



iOS updates via 5G: zo doe je dat

Standaard wordt het updaten via het mobiele netwerk nog niet ondersetund, want je moet in de instellingen duiken om het aan te zetten. Op de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max ga je naar Instellingen > Mobiele data > Opties mobiele data en schakel je bij de speciale iPhone 5G Smart Data-modus de optie Sta meer data toe via 5G in.

Met deze optie ingeschakeld, verbruikt de iPhone meer data via het 5G-netwerk. Hierdoor zijn iOS-updates via 5G mogelijk, maar je kan daarmee ook FaceTimen in 1080p HD, hogere resolutie content kijken via de Apple TV-app en meer. Deze instelling verbruikt wel meer data.

5G verbruikt wel meer batterij

Apple heeft niet voor niets de Smart Data-mode geïntroduceerd. Uit een test blijkt namelijk dat de batterij zo’n 20% sneller leegloopt bij het gebruik van 5G. Vooral als je de optie Sta meer data toe op 5G ingeschakeld hebt, merk je mogelijk dat je accu sneller leeg is dan normaal via 4G.

Bij de Gesprekken en data-instelling op de iPhone, kun je daardoor het beste kiezen voor 5G Auto. Hiermee gebruikt de iPhone alleen 5G snelheden als dit echt nodig is, waardoor de batterij bespaard blijft. Wil je toch altijd de volledige snelheid, dan kies je voor 5G On. Maar hou er dan wel rekening mee dat de batterij sneller leeg raakt.