Apple zou een nieuwe tool in gebruik genomen hebben als je problemen hebt met je AirPods. Met een speciaal hulpmiddel checkt Apple of er vuil in de AirPods zit of dat er een defect is.

Als je AirPods defect lijken, kan er van alles aan de hand zijn. Vuil vanuit je oren zoals oorsmeer kunnen bijvoorbeeld de uitgangen van de speaker blokkeren, waardoor het geluid doffer klinkt dan de bedoeling is. Maar vuil is niet altijd direct zichtbaar. Om te achterhalen of er sprake is van een defect aan de speakertjes of dat er toch sprake is van een blokkering, heeft Apple volgens een bron nu een nieuwe tool in gebruik. In de Apple Store kunnen ze daardoor beter zien wat er mis is met de AirPods.



‘Nieuwe tool checkt mogelijke AirPods defecten’

Afbeeldingen van de nieuwe tool zijn gedeeld door @choco_bit, een geruchtenlekker die wel vaker geheime informatie van Apple naar buiten brengt. De tool is een uitbreiding op Apple’s iPhone-audio test.

Apple is rolling out a proper audio test tool for AirPods 1 and 2. New phone holder with AirPod attachments pointing AirPods at phones mic. No more guessing if it's a gunked up disgusting AirPod or customers bad hearing. Works similar to existing iPhone Audio test in principle pic.twitter.com/AKiSILH9AK — Fudge (@choco_bit) October 22, 2020

In een speciale mal stopt Apple Support een speciaal geprepareerde iPhone, voorzien van een app voor diagnostische doeleinden. Linksonder is plek om de twee AirPods in te stoppen, zodat de oordopjes gericht zijn naar de microfoon van de iPhone in diezelfde mal. Op deze manier kan Apple testen of er daadwerkelijk sprake is van een defect of dat vuil of misschien wel een slecht gehoor van de gebruiker de boosdoener is.

De nieuwe tool zou het voor Apple makkelijker maken om gebruikers met klachten te helpen. Soms is het namelijk niet nodig om een AirPod te vervangen, want het schoonmaken is dan voldoende. Op dit moment werkt het alleen met de eerste en tweede generatie AirPods. Heb je zelf last van een verminderde geluidskwaliteit, dan kun je eenvoudig je AirPods schoonmaken met een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes. Lukt dat toch niet, dan kun je voor een AirPods-reparatie terecht bij onder andere de Apple Store.